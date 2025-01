Calcio insulti razzisti a giocatore, sospesa 7' Reggiana-Bari (0-0)

La partita è terminata 0-0.

L’arbitro Prontera ha fermato il gioco mentre l’altoparlante dello stadio invitava a sospendere il comportamento offensivo nei confronti del giocatore e anche della terna arbitrale, dato che anche la assistente Di Monte era stata insultata.

I compagni di squadra sono stati solidali con Dorval, come anche l’attaccante di casa Gondo. In precedenza, i giocatori reggiani e il pubblico avevano protestato per un gol annullato a Portanova e quindi per l’espulsione di Lucchesi, seguita da quella del tecnico di casa, Viali. La partita si è conclusa sullo 0-0.

