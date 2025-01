Lunedì sera, il “Monterisi” di Cerignola sarà il palcoscenico di una sfida che si preannuncia fondamentale per le sorti del campionato dell’Audace Cerignola. La squadra di mister Raffaele è chiamata a confermare la propria crescita e a proseguire il sogno di una stagione da protagonisti, affrontando un Avellino che arriva a Cerignola con il bisogno di ottenere i tre punti per restare in scia alla zona alta della classifica.

La partita, valida per la 21ª giornata del campionato di Serie C, assume una particolare rilevanza. Da un lato, i padroni di casa sono desiderosi di continuare il loro cammino verso l’alto della graduatoria, sfruttando l’opportunità di giocare davanti al proprio pubblico e di affrontare una delle squadre più temibili del girone. Dall’altro, l’Avellino, quarto in classifica e a soli due punti di distanza dal Cerignola, non può permettersi ulteriori passi falsi, se non vuole vedere svanire definitivamente il sogno di agganciare la promozione diretta.

Nonostante l’ottimo rendimento esterno che ha permesso all’Audace di mantenere un passo da vertice grazie alle vittorie fondamentali su campi difficili come quelli di Latina e Messina, il “Monterisi” non sembra essere un terreno di gioco favorevole in questa stagione. Il Cerignola ha infatti collezionato solo una vittoria nelle ultime quattro gare interne, quella conquistata contro la Cavese, mentre i tre pareggi contro Crotone, Altamura e Juve Next Gen hanno lasciato un po’ di amaro in bocca sia ai giocatori che ai tifosi. La squadra di Raffaele dovrà dunque sfatare questo tabù e mettere in campo una prestazione convincente per fare il salto di qualità anche tra le mura amiche.

L’Avellino è attualmente in quarta posizione, a soli due punti dal Cerignola, e arriva alla partita con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona playoff e accorciare sul terzo posto che garantirebbe la promozione diretta in Serie B. La squadra irpina ha l’obbligo di vincere per non rischiare di perdere terreno in un campionato che si fa sempre più serrato. Per l’Audace Cerignola, questa è un’occasione fondamentale per dimostrare di essere all’altezza di competere con le grandi e per confermare che, nonostante il rendimento altalenante in casa, la squadra ha tutte le carte in regola per lottare fino alla fine per un posto nella zona promozione.

La settimana che ha preceduto questa importante sfida è stata caratterizzata da diverse difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la situazione numerica della rosa. L’emergenza che aveva costretto la squadra a giocare con un organico ridotto nella trasferta di Messina sembra finalmente essere alle spalle, grazie al ritorno in gruppo di alcuni giocatori chiave. Ligi, Gonnelli e Bianchini sono tornati ad allenarsi regolarmente con la squadra, e sarà compito di mister Raffaele valutare se e come utilizzarli nella partita contro l’Avellino.

Inoltre, il difensore Visentin, che aveva saltato la trasferta in Sicilia a causa di una squalifica, tornerà a disposizione, mentre Paolucci dovrà ancora restare ai box per un altro turno di squalifica. Tuttavia, l’assenza del centrocampista ex Bari potrebbe essere compensata dalla mancanza, dall’altro lato, dello squalificato Sounas per l’Avellino, che toglierà un importante elemento dalla formazione di mister Rastelli.

Il 3-5-2: Tanti Dilemmi per Mister Raffaele

Il modulo che mister Raffaele ha adottato con successo nelle ultime settimane è il 3-5-2, ma la formazione per la sfida con l’Avellino non è ancora decisa. L’emergenza in difesa potrebbe portare a qualche modifica rispetto alle scelte più consuete, con Martinelli e Visentin che, pur essendo delle certezze, potrebbero essere affiancati da Capomaggio, rientrato in gruppo dopo un periodo di infortunio. La linea mediana, pur senza Paolucci, vedrà probabilmente Capomaggio agire da regista, affiancato da Tascone, con Sainz-Maza pronto a guadagnarsi un posto da titolare per la seconda volta consecutiva.

In attacco, la vera incognita riguarda l’impiego di Ruggiero, autore del gol vittoria a Messina e sempre molto pericoloso contro l’Avellino, come dimostrato nella passata stagione. Ruggiero, impiegato quest’anno più come trequartista, potrebbe essere schierato dietro la punta Salvemini, ma non è escluso che mister Raffaele scelga di schierare una coppia offensiva con Jallow, anch’esso in cerca di riscatto, affiancato dal centravanti di casa.

Achik e Volpe sono altre due armi a disposizione di Raffaele, pronte a scendere in campo dal primo minuto o a subentrare durante la partita. La loro freschezza e abilità potrebbero fare la differenza, soprattutto nel secondo tempo, quando la partita potrebbe accendersi ulteriormente. Achik, esterno offensivo di grande velocità, e Volpe, centravanti dalle caratteristiche di area di rigore, saranno sicuramente tra i protagonisti più attesi della partita.

Cerignola-Avellino non è solo una partita da tre punti, ma rappresenta un test cruciale per entrambe le squadre. Per l’Audace Cerignola, la sfida è un’opportunità per consolidare la propria posizione in zona playoff e mettere un altro mattone sulla costruzione di una stagione che potrebbe concludersi con la storica promozione in Serie B. Per l’Avellino, invece, vincere è un imperativo per non compromettere definitivamente le possibilità di salire in cadetteria.

Mister Raffaele e i suoi ragazzi sono pronti ad affrontare questa prova di maturità, consapevoli che una vittoria non solo darebbe morale alla squadra, ma permetterebbe di scrivere un altro capitolo importante della storia recente dell’Audace Cerignola. L’obiettivo è chiaro: proseguire il sogno, dimostrare di poter competere con le grandi e continuare a far sognare i tifosi gialloblù. (rielaborazione fonte: Antenna Sud).