Foggia, Ordine Architetti e quei ritardi nei risarcimenti

Foggia, 12 gennaio 2024. Starebbe tardando, ancora ad oggi, il Consiglio degli Architetti, sezione locale, nel portare a compimento dei pagamenti per risarcimento danni ad un socio, nonostante gli stessi siano stati deliberati dai magistrati della Cassazione con ordinanza emanata nell’estate del 2024.

Ne aveva dato pubblica notizia l’interessato, l’architetto Roberto Pertosa, nell’assemblea di approvazione bilancio tenutasi presso l’Ordine degli architetti appunto il 20 dicembre scorso, evidenziando in tale occasione l’inadempienza in corso. E ancora oggi pare rimanga invariato lo stato delle cose.

Ma a quale ragione risulterebbe riconducibile una situazione del genere?

Veniamo ai fatti.

Stando a quanto si può leggere nelle ordinanze emesse dalla Corte Suprema di Cassazione in data 27 giugno 2024: “Con provvedimento del 6 ottobre 2020, il Consiglio di disciplina dell’Ordine degli architetti di Foggia inflisse all’architetto Pertosa la sanzione della sospensione di giorni 60, per plurime violazioni del codice deontologico, consistenti essenzialmente in comportamenti lesivi del decoro dell’ordine professionale e di alcuni colleghi candidati alle elezioni dell’Ordine provinciale del 2017; in particolare all’architetto fu contestato di aver diffuso notizie false su asseriti comportamenti deontologicamente e penalmente rilevanti tenuti dai colleghi candidati”.

Sempre in tale ordinanza si legge inoltre che: “Con decisione n. 4 del 2022, il Consiglio Nazionale confermò il provvedimento disciplinare, escludendo la genericità delle contestazioni e l’assenza di motivazione”. Aspetti, questi, che invece erano stati poi contestati dall’architetto in questione.

Avverso tale decisione,infatti, Roberto Pertosa propose ricorso per cassazione adducendo le seguenti ragioni: innanzitutto, “l’indeterminatezza delle contestazioni”, presentate dal Consiglio degli Architetti, come si evince dalla stessa ordinanza già citata; inoltre,

l’architetto lamentava nel suo ricorso “l’apparente motivazione sull’omissione delle indicazioni degli elementi di fatto posti a base della decisione”.

Nella decisione impugnata, infatti, il Consiglio Nazionale richiamava, come ancora affermato nell’ordinanza dai giudici della Cassazione “sinteticamente la motivazione del provvedimento disciplinare, senza riportare quali elementi di fatto, già oggetto di contestazione nella citazione, fossero stati posti a fondamento della contestazione”.

Per di più, a quanto pare, il Consiglio Nazionale, a fronte dello specifico motivo di impugnazione relativo alla mancanza di un’adeguata contestazione dei fatti ritenuti deontologicamente rilevanti, si sarebbe limitato a dare atto che l’architetto Pertosa era stato ritenuto

responsabile dal Collegio del Consiglio di disciplina «di aver diffuso notizie false tramite interviste e altri mezzi relativi a brogli elettorali e comportamenti contrari al codice deontologico e, se comprovati, penalmente rilevanti, nei confronti di colleghi candidati alle elezioni dell’Ordine provinciale di Foggia del 2017» senza riportare alcun fatto.

Evidente, allora, secondo i giudici della Cassazione “che sul punto della compiutezza della contestazione, il Consiglio aveva reso una motivazione soltanto apparente”.

Il ricorso presentato dal Pertosa è stato perciò accolto.

Non solo.

La Corte di Cassazione ha cassato, appunto, il provvedimento impugnato, con rinvio al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, in diversa composizione; ed ha anche condannato il Consiglio dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Foggia al pagamento, in favore di Roberto Pertosa, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Insomma, l’Ordine degli Architetti aveva emanato un provvedimento disciplinare adducendo ragioni probabilmente vaghe e non avallate da fatti, secondo quanto si legge nell’ordinanza; i giudici della Cassazione lo avrebbero condannato a pagare le spese del giudizio.

Ma, ancora fino ad oggi, l’Ordine in questione non avrebbe provveduto rimanendo inadempiente.

Secondo voci e pareri raccolti, sembrerebbe che il Pertosa, se così rimarranno ancora le cose, debba passare a far formulare decreti ingiuntivi.

Decreti ingiuntivi che, nei fatti, diventerebbero un ulteriore danno a carico degli iscritti all’Ordine stesso, come d’altronde sarebbe già così per quello che riguarda le spese di giudizio.