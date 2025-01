Foggia, Zauri alla vigilia del derby con il Monopoli: “Ci aspettiamo rinforzi dal mercato”

Il tecnico del Foggia, Mister Zauri, fa il punto della situazione in vista del derby di domani sera contro il Monopoli. La squadra arriva alla sfida con una sconfitta alle spalle, che ha inevitabilmente frenato l’entusiasmo delle recenti vittorie. L’allenatore analizza la condizione della squadra e le sfide che attendono i suoi giocatori. “Abbiamo reintegrato il difensore Marzupio, dopo l’uscita di due difensori centrali,” ha dichiarato Zauri, facendo il punto sulle risorse a disposizione. “Saranno ancora indisponibili con il Monopoli Danzi, Felicioli, Santaniello e Pazienza. Rientra Sarr, ma partirà dalla panchina.”

Zauri si dice comunque soddisfatto della situazione in difesa, ma sottolinea che il mercato è ancora un elemento cruciale per completare la rosa. “Dal mercato mi aspetto solo i sostituti dei calciatori che sono partiti o che andranno via. Mi aspetto rinforzi in difesa e qualche innesto anche a centrocampo.” Il Foggia si prepara ad affrontare un avversario solido e ben organizzato. “Il Monopoli è una squadra che non riesco a trovare difetti,” ha ammesso Zauri. “È ben strutturata in ogni reparto, subisce poche reti e ha sostituti all’altezza quando ci sono dei cambi. Sarà una partita difficile, ma noi continueremo a giocare con il nostro stile.” L’allenatore non nasconde la difficoltà della sfida, ma conferma che la squadra affronterà il match con la consueta determinazione.

Nonostante il gioco prodotto, il Foggia ha avuto qualche difficoltà a concretizzare in fase offensiva, come evidenziato dalla partita contro l’Altamura. “Abbiamo fatto una delle migliori partite, ma non siamo riusciti a fare risultato,” ha analizzato Zauri. “Contro l’Altamura, abbiamo prodotto un buon volume di gioco, ma ci è mancato lo spunto vincente in area di rigore, tipico dell’attaccante puro.” L’allenatore ha comunque evidenziato che con l’ingresso di Murano, la squadra ha trovato maggiore incisività. “Anche con Emmausso abbiamo creato situazioni importanti, ma è innegabile che segnamo troppo poco rispetto al gioco che produciamo.”

Nonostante le difficoltà, Zauri mantiene gli obiettivi chiari. “Non cambiamo i nostri obiettivi. Siamo consapevoli che dobbiamo guardare sempre alla classifica, che è ancora instabile,” ha concluso il tecnico. La partita contro il Monopoli sarà un test importante per il Foggia, che cerca di risalire la classifica e tornare a vincere per rilanciare le proprie ambizioni.

Lo riporta foggiacalciomania.com