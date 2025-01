Giuseppe Marasco: “Non voglio essere lasciato solo. Con l’aiuto di tutti, torneremo più forti di prima”

Manfredonia – Giuseppe Marasco, presidente della Civilis Confederazione Europea e consigliere comunale di Manfredonia, lancia un appello alla comunità locale e alle istituzioni per ricevere supporto economico e morale dopo l’incendio che ha devastato la sede dell’organizzazione. La sua voce è quella di chi, nonostante le difficoltà, continua a combattere per il bene del territorio.

Sig. Marasco, cosa è accaduto alla sede della Civilis?

“Un incendio ha distrutto gran parte della nostra sede. Oltre ai danni materiali, abbiamo subito gravi conseguenze strutturali: tutto è stato compromesso. Adesso è necessario rimuovere le macerie, ripulire, imbiancare e rimettere in sicurezza l’intera struttura. Bisogna rifare l’impianto elettrico a norma con certificazione, sostituire i cavi telefonici e internet completamente bruciati, e ripristinare due porte che i Vigili del Fuoco hanno dovuto abbattere per spegnere le fiamme. È un lavoro immenso.”

Quali sono le difficoltà maggiori che stai affrontando in questo momento?

“Il problema principale è economico. Non dispongo delle risorse per coprire tutte le spese, dall’inizio alla fine dei lavori. Parliamo di interventi urgenti e costosi, necessari per rendere la sede nuovamente agibile, sicura e pulita. Senza un aiuto concreto, sarà difficile ripartire.”

Cosa chiedi alla comunità e alle istituzioni?

“Non bastano le parole di solidarietà, che ovviamente apprezzo. Servono fatti. Ho sempre svolto, e continuerò a svolgere, un ruolo importante per la nostra città e il territorio. I fatti lo dimostrano. Ora chiedo a tutti di non lasciarmi solo. Con il sostegno della comunità e delle istituzioni possiamo rimettere tutto in piedi e tornare più forti di prima.”

Hai in mente iniziative per raccogliere fondi?

“Sto chiedendo a Stato Quotidiano e ad altri mezzi di comunicazione di lanciare un appello per un sostegno economico, anche tramite una raccolta fondi. Con l’aiuto di tutti, potremo concludere i lavori e organizzare un’inaugurazione che segni un nuovo inizio per la nostra sede e per tutte le attività che vi svolgiamo.”

Un messaggio finale alla comunità?

“Vorrei che tutti sapessero quanto sia importante la vostra vicinanza. Ogni contributo, piccolo o grande, può fare la differenza. Uniti possiamo superare questa difficoltà e dare un segnale di speranza alla nostra città. Grazie di cuore a chi deciderà di aiutare.”

Su indicazione e richiesta, chiunque voglia contribuire può usufruire dei riferimenti sotto riportati.

