Joseph Splendido è il nuovo commissario provinciale della Lega in Capitanata

Joseph Splendido è stato nominato commissario provinciale del partito, succedendo a Primiano Di Mauro. La nomina è stata ufficializzata dal senatore Roberto Marti, segretario regionale della Lega, con l’intento di rafforzare la presenza del partito in vista delle prossime elezioni regionali dell’autunno 2025, che si preannunciano cruciali per il panorama politico pugliese. La nomina di Splendido arriva in un momento strategico per il partito, che mira a consolidarsi come attore protagonista nella politica regionale. “Riaffermo la forte volontà di contribuire alla crescita della Lega nei territori,” ha dichiarato il neo commissario, sottolineando l’importanza di un percorso impegnativo ma stimolante, guidato dalla passione per i valori del partito. Splendido ha poi rivolto un sentito ringraziamento al senatore Marti per la fiducia accordata.

Il senatore Marti ha espresso gratitudine a Primiano Di Mauro per il lavoro svolto durante il suo mandato, lodando l’impegno e la passione che hanno caratterizzato la sua azione politica sul territorio. “Con Joseph Splendido al timone della Lega in provincia di Foggia, il cammino intrapreso prosegue con rinnovata energia e determinazione,” ha commentato Marti, convinto che la nuova leadership porterà slancio e innovazione. In seguito alla nomina, Splendido ha espresso il suo riconoscimento anche a chi lo ha preceduto, evidenziando l’importanza del lavoro di Cusmai e Di Mauro e augurandosi di fare altrettanto bene.

Splendido è il terzo commissario provinciale della Lega in Capitanata. Inizialmente, il partito era stato guidato da Daniele Cusmai, che aveva lasciato il suo incarico poco dopo l’avvio dell’esperienza politica della Lega in provincia di Foggia. A Cusmai era succeduto Primiano Di Mauro, sindaco di Lesina, che ha ricoperto la carica fino alle sue dimissioni forzate nel novembre 2024, a causa dello scioglimento del consiglio comunale. Ora, la responsabilità di rilanciare la Lega in Capitanata passa nelle mani di Joseph Splendido, che dal febbraio 2024 ricopriva già il ruolo di vice segretario regionale.

La riorganizzazione del partito in Capitanata non è solo una questione di leadership, ma si inserisce in un quadro più ampio di preparazione per le elezioni regionali dell’autunno 2025. Con l’uscita di scena di Michele Emiliano, il panorama politico pugliese si preannuncia diverso e la Lega ha intenzione di ritagliarsi un ruolo centrale, sia a livello politico che elettorale. Joseph Splendido è un avvocato foggiano con una lunga carriera al servizio della comunità. Ex consigliere comunale di Foggia e consigliere provinciale, Splendido ha sempre mostrato un forte impegno sociale e politico.

Da anni attivo nel volontariato, si è distinto per il suo impegno verso le categorie più vulnerabili, come i disoccupati e i lavoratori in difficoltà. Recentemente, nel novembre 2024, si è fatto promotore di una causa a difesa di 130 dipendenti delle RSA di Troia e San Nicandro Garganico, chiedendo al governo regionale di tutelarne i posti di lavoro. La sua nomina a commissario provinciale della Lega rappresenta un passo importante verso una nuova fase di sviluppo per il partito nella provincia di Foggia, con uno sguardo fisso sulle elezioni regionali del 2025.

