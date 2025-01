Lucera. Il 14 gennaio 2025 si svolgerà il Consiglio Comunale di Lucera, chiamato a deliberare sull’approvazione della variante del progetto Maia Rigenera, una delle più controverse iniziative in ambito ambientale e industriale degli ultimi anni.

Il progetto prevede la costruzione di un impianto anaerobico in grado di trattare 183.000 tonnellate annue di rifiuti, con l’obiettivo di produrre energia attraverso il trattamento di scarti organici. Se l’approvazione, che sembra ormai scontata, dovesse concretizzarsi, Lucera si troverebbe di fronte a un’importante trasformazione che, secondo i critici, segnerebbe irreversibilmente il destino del territorio, da sempre vocato all’agricoltura e al turismo, riducendolo a un distretto industriale legato al trattamento dei rifiuti.

Le preoccupazioni ambientali e sanitarie sono alimentate dal timore che l’approvazione di Maia Rigenera rappresenti l’ennesima “ferita” inferta a un territorio che, già martoriato da disastri ecologici precedenti – come quelli verificatisi nelle aree di Giardinetto, Alghisa e nelle vecchie cave dismesse – non è mai riuscito a riprendersi completamente. Questi eventi, oltre a causare danni irreparabili all’ambiente, hanno comportato anche ingenti sprechi di risorse pubbliche, in lunghi e parziali interventi di bonifica che non hanno mai portato a una soluzione definitiva.

Tuttavia, nonostante queste esperienze passate, l’amministrazione comunale sembra essere intenzionata a procedere con l’approvazione del progetto, senza considerare le preoccupazioni sollevate dalla cittadinanza e dalle associazioni locali. L’opposizione, dal canto suo, pur criticando l’iniziativa, non ha mai avuto il coraggio di prendere una posizione chiara e decisa, preferendo nascondersi dietro una fitta nebbia di dichiarazioni ambigue, senza mai esporsi pubblicamente in modo definitivo.

Unica voce contraria al progetto, in modo netto e incondizionato, è quella di LNT (Lucera Non Tace), che ha da tempo espresso la propria ferma opposizione alla realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti di questa portata sul territorio lucerino. LNT, infatti, ha ribadito più volte che la sua contrarietà non nasce da pregiudizi ideologici o da un atteggiamento di pregiudizio nei confronti di questo tipo di impianti, ma dalla convinzione che essi non siano compatibili con un modello di sviluppo sostenibile che tuteli l’ambiente e la salute dei cittadini. La missione di LNT è sempre stata quella di promuovere un modello di sviluppo economico ecocompatibile, incentrato sull’agricoltura, sul territorio e sul patrimonio culturale, piuttosto che sull’industrializzazione selvaggia, che potrebbe compromettere irreversibilmente le risorse naturali e la qualità della vita.

LNT ha quindi lanciato un appello accorato ai consiglieri comunali, ricordando loro che il Consiglio Comunale del 14 gennaio rappresenterà una delle ultime occasioni per prendere una decisione responsabile per il futuro di Lucera. In questo senso, ogni consigliere avrà la possibilità di esercitare la propria funzione pubblica in modo lungimirante e nel pieno rispetto degli interessi della collettività. Il voto contrario all’approvazione di Maia Rigenera, infatti, sarebbe un segnale chiaro di discontinuità rispetto alle scelte del passato e di un impegno a favore di un futuro più sostenibile per la comunità lucerina.

LNT, inoltre, ha sottolineato che l’approvazione del progetto non solo rappresenterebbe un danno ambientale e sociale per la città, ma farebbe di Lucera un simbolo negativo di subalternità alle logiche di potere delle lobby locali, che, spesso, sembrano esercitare una pressione eccessiva sulle scelte politiche. In questo contesto, l’organizzazione ha evidenziato come il 2025 potrebbe essere un anno decisivo per la città, chiamata a compiere un passo avanti verso un futuro più verde e prospero, o ad avviarsi, invece, verso un destino di “rifiuti” che contrasterebbe fortemente con le ambizioni culturali ed economiche della comunità, la quale aspira a diventare una capitale regionale della cultura.

La battaglia per l’ambiente e per la salute pubblica non riguarda solo il progetto Maia Rigenera, ma si inserisce in un contesto più ampio che mette in discussione la visione di sviluppo e di tutela del territorio. La città di Lucera, con le sue tradizioni agricole, la sua storia, e il suo potenziale turistico, ha bisogno di politiche che sappiano valorizzare le risorse naturali e culturali, senza sacrificare l’ambiente per favorire interessi a breve termine.

Alla luce di tutto ciò, l’ennesima approvazione di un impianto come Maia Rigenera rappresenterebbe un errore imperdonabile. Il Consiglio Comunale ha l’opportunità, anzi, il dovere di fare una scelta responsabile, guardando al futuro e alla salute delle generazioni che verranno. Un voto contrario al progetto potrebbe essere il primo passo verso una Lucera più consapevole, ecologicamente sostenibile e capace di valorizzare la propria vocazione agricola e turistica. Se, invece, l’approvazione dovesse passare, il 2025 si chiuderà come l’anno in cui Lucera ha scelto di sacrificare la propria identità per il benessere di pochi.

In questo scenario, la responsabilità che i consiglieri comunali si troveranno a dover assumere sarà storica. Il futuro di Lucera dipende dalle loro scelte, e dalla consapevolezza che l’ambiente e la salute dei cittadini non possono essere messi in secondo piano per favorire progetti che potrebbero rivelarsi dannosi nel lungo periodo.