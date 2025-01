Manfredonia, blackout al Curlo: il gol di Sepe non basta

Al termine di un match dominato sul piano del gioco e delle occasioni, il Fasano si impone con un netto 4-1 sul Manfredonia, confermando la propria solidità e incisività. Nonostante un tentativo tardivo di reazione da parte degli ospiti, il divario tra le due squadre è apparso evidente sin dai primi minuti. Il match si sblocca al 14′ quando Corvino, specialista delle punizioni, calcia direttamente verso la porta. Antonino riesce a respingere, ma Battista si avventa sulla ribattuta e sigla l’1-0. Appena quattro minuti più tardi, lo stesso Corvino raddoppia con un altro capolavoro su punizione dal limite, sorprendendo ancora una volta la retroguardia del Manfredonia.

I sipontini provano a reagire al 44′ con una grande occasione: Venanzio serve un cross perfetto per Giacobbe, ma il portiere Lombardo si supera con una parata decisiva, salvando il risultato e mandando le squadre negli spogliatoi sul 2-0 per il Fasano. Nella ripresa, il Fasano continua a premere sull’acceleratore. Al 48′, Battista si rende protagonista di una splendida azione personale, superando la difesa centrale e battendo il portiere con freddezza per il 3-0. Il 4-0 arriva al 31′, quando Marsico approfitta di un errore del portiere Sapri, subentrato ad Antonino. Il cross mal smanacciato finisce sui piedi dell’attaccante, che insacca con un facile tap-in.

Il Manfredonia riesce ad accorciare le distanze al 35′ grazie a Sepe. Una deviazione fortunosa manda il pallone in rete, beffando il portiere avversario. Tuttavia, il gol della bandiera non basta a riaprire il match. Nel recupero, Forte tenta il colpo di testa su un calcio piazzato, ma la palla termina fuori. Il Fasano ha dimostrato una netta superiorità, sfruttando al massimo le situazioni da fermo e mostrando un gioco offensivo di qualità, orchestrato dal talento di Corvino e dalla freddezza di Battista. Il Manfredonia, dal canto suo, ha faticato a costruire azioni pericolose, commettendo diversi errori in fase difensiva e in impostazione.

Con questa vittoria, il Fasano consolida la propria posizione in classifica, mentre il Manfredonia dovrà rivedere alcune dinamiche di gioco per migliorare la propria resa nelle prossime sfide. Il Fasano cercherà di mantenere il trend positivo nella prossima trasferta contro il Gravina, mentre il Manfredonia, atteso da un match casalingo contro l’Angri, dovrà lavorare su concentrazione e solidità difensiva per invertire la rotta.

a cura di Daniele Catalano