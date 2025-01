Manfredonia. In Memoria del grande Matteo Sciannandrone, "Ligabue"

Manfredonia – Con rammarico, si segnala che mai nessuno ha ritenuto opportuno ricordare il grande Matteo Sciannandrone, conosciuto da tutti come “Ligabue”, dedicandogli un premio alla sua famiglia. Collaboratore instancabile e carrista di eccezionale valore, Sciannandrone è stato un pilastro di una generazione impegnata, che ha lavorato senza sosta per il bene della città e della comunità. Insieme a Bordo e ad altri, ha contribuito alla realizzazione di spettacolari carri allegorici, che attiravano l’attenzione di numerosi visitatori, realizzati con grande maestria e sacrificio, spesso senza alcun compenso economico.

Nel periodo d’oro del Carnevale di Manfredonia, quello che rappresentava la vera “Serie A”, Sciannandrone e i suoi compagni erano impegnati nella creazione delle strutture in cartapesta, plasmate con le mani, in condizioni difficili e sotto il freddo inverno. Indossavano tute da operai, e, nonostante le difficoltà, il loro spirito di sacrificio era accompagnato da momenti di leggerezza, come le risate e il brindisi con whisky nelle notti senza fine.

In questa foto, scattata dal maestro fotografo Giuseppe Lauriola, Matteo è riconoscibile alla destra di chi guarda, vestito con una tuta bianca. Un’immagine che evoca in chi lo ricorda un misto di ammirazione e malinconia per i tanti sacrifici fatti per il Carnevale e per la sua amata città. Con lui, il legame con la tradizione, l’impegno e la passione per il proprio territorio erano fortemente radicati. Matteo, infatti, rappresentava il cuore pulsante di quella generazione che ha contribuito a rendere famoso il Carnevale sipontino, non solo per la sua bellezza, ma anche per la passione con cui veniva vissuto.

In un incontro avvenuto pochi mesi prima della sua morte, Sciannandrone mi raccontò numerosi aneddoti e mi promise di condividere con me alcune storiche fotografie che raccoglieva come un autentico patrimonio. La sua figura, quella di un “Ligabue” sipontino, rimarrà indelebile nella memoria della nostra comunità.

Un grazie di cuore, Matteo Sciannandrone, per il tuo impegno, per la tua dedizione e per l’amore che hai sempre nutrito per Manfredonia.

Claudio Castriotta