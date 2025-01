Manfredonia. Il 11 gennaio 2025 rappresenta una data storica per la cooperativa CoopLa Green di Manfredonia, che oggi annuncia il successo della sua raccolta fondi di emergenza, un traguardo fondamentale per garantire la sopravvivenza della cooperativa e il futuro di 31 lavoratori. Con grande soddisfazione e un forte senso di gratitudine, i referenti di CoopLa Green hanno dichiarato di aver raggiunto l’obiettivo di 50.000 euro dei 150.000 necessari per il pagamento della cauzione per la procedura di concordato, salvaguardando così l’azienda.

La raccolta fondi, lanciata con urgenza, è stata possibile solo grazie alla straordinaria solidarietà della comunità e alla partecipazione concreta di sostenitori e attivisti che hanno creduto nel progetto. Il risultato è frutto della generosità di tanti che hanno risposto all’appello, ma anche degli ultimi risparmi delle famiglie coinvolte. I fondi raccolti sono stati destinati a pagare una parte della cauzione necessaria per il concordato preventivo, una procedura fondamentale per evitare il fallimento e dare una seconda possibilità alla cooperativa.

“La raccolta fondi non è solo una vittoria economica, ma un segno di speranza per il nostro territorio e per i lavoratori che, giorno dopo giorno, mettono il cuore nel loro lavoro,” ha dichiarato con emozione uno dei referenti della cooperativa. “Abbiamo ricevuto messaggi di solidarietà che ci hanno commosso. Ma ciò che ci rende davvero orgogliosi è che non stiamo semplicemente lottando per mantenere il nostro posto di lavoro, ma per contribuire alla rinascita di una comunità che vogliamo vedere prosperare in modo giusto e dignitoso.”

CoopLa Green non è solo una cooperativa. È un sogno che si fa realtà per tanti lavoratori e per un intero territorio, quello di Manfredonia e della Puglia, che negli ultimi anni ha visto crescere il bisogno di progetti economici e sociali inclusivi e sostenibili. La cooperativa si è sempre contraddistinta per l’impegno nel garantire non solo posti di lavoro, ma anche opportunità di sviluppo sostenibile per la comunità locale. Questo è stato al centro della campagna di raccolta fondi, che ha trovato ascolto e appoggio anche da parte di attori politici e istituzionali, testimoniando l’importanza sociale e civile del progetto.

La solidarietà, dunque, non si è limitata solo ai privati cittadini.

Anche il mondo politico e istituzionale ha fatto sentire la propria vicinanza. Tra i principali sostenitori della causa si annoverano politici come Lia Quartapelle, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni ed Elisabetta Piccolotti, che hanno pubblicamente espresso il loro supporto attraverso video messaggi sui propri canali social. Un ulteriore contributo è arrivato dall’ex presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, che ha dimostrato il suo sostegno sia con parole di solidarietà che con una donazione personale.

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha dedicato spazio alla causa in occasione di una seduta alla Camera dei deputati, ponendo l’accento sul valore di iniziative come quella di CoopLa Green. Il suo impegno non si è fermato solo alle dichiarazioni politiche, ma si è concretizzato anche in un incontro diretto con i referenti della cooperativa. Grazie a queste voci autorevoli, il progetto ha avuto una visibilità maggiore e ha conquistato ulteriori sostenitori, che hanno visto nel progetto un esempio di impegno per il lavoro e per una crescita economica responsabile e sociale.

Anche Alleanza Verdi e Sinistra ha contribuito significativamente con una propria raccolta fondi, apportando oltre 20.000 euro. Questo gesto ha dato ulteriore slancio all’iniziativa, segnando il rafforzamento di una rete di sostegno che ha permesso di raggiungere e superare l’obiettivo iniziale.

Nonostante il successo della raccolta fondi, i referenti di CoopLa Green sanno che la strada verso la completa salvezza è ancora lunga. La prossima scadenza, il 20 gennaio 2025, segna il termine della fase di pagamento del saldo di 100.000 euro, una somma fondamentale per il proseguimento della procedura di concordato. Con il sostegno di CoopFond, la cooperativa spera di rispettare le tempistiche per completare il pagamento entro la data stabilita.

“La solidarietà che abbiamo ricevuto ci dà fiducia,” ha dichiarato uno dei portavoce della cooperativa. “Abbiamo ancora una sfida importante da affrontare, ma siamo pronti a farcela. I nostri lavoratori sono determinati, e abbiamo il supporto di tanti, compreso quello delle istituzioni. È un momento difficile, ma insieme possiamo andare avanti.”

CoopLa Green ha deciso di mantenere un canale di comunicazione diretto con i propri sostenitori, aprendo spazi social su piattaforme come Facebook e LinkedIn, per aggiornare continuamente sulla situazione e sui prossimi passi da intraprendere. I referenti della cooperativa, infatti, invitano tutti coloro che vogliono rimanere informati sugli sviluppi della situazione a seguire questi canali.

Il sostegno della comunità e delle istituzioni ha rappresentato un segnale chiaro di quanto sia importante investire in progetti di cooperazione, solidarietà e sviluppo sociale. La vicenda di CoopLa Green non è solo una battaglia per il lavoro, ma un vero e proprio esempio di come una rete di sostegno, unita da valori di giustizia sociale, possa fare la differenza in tempi di crisi.

In chiusura del comunicato, i lavoratori di CoopLa Green hanno voluto esprimere la loro più sincera gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi, ma anche a quelli che, seppur non potendo contribuire economicamente, hanno offerto supporto morale e umano. “Un grande abbraccio a tutti. Grazie per essere stati con noi in questa lotta,” ha concluso uno dei referenti. “A presto con aggiornamenti e novità da CoopLa Green.”

Con questa emozionante dichiarazione, la cooperativa guarda con speranza al futuro, consapevole che, nonostante le difficoltà, l’unità e la solidarietà sono la chiave per superare ogni ostacolo e raggiungere un nuovo inizio.