Monti Dauni – Gargano, 12 gennaio 2025. A partire dalla scorsa notte, la provincia di Foggia è stata interessata da nevicate che hanno coinvolto soprattutto le zone montuose più alte.

In particolare, la copertura nevosa ha ricoperto i borghi dei Monti Dauni, a partire dai 700 metri di altitudine, creando un paesaggio completamente imbiancato. La neve ha interessato principalmente l’area centro-meridionale della dorsale subappenninica, che comprende i comuni di Faeto, Monteleone, Panni e Anzano, alcuni dei borghi più alti della Puglia, situati a quasi 900 metri sul livello del mare.

In queste località, gli accumuli di neve hanno raggiunto una decina di centimetri, regalando un’immagine suggestiva del territorio, ma anche imponendo una certa attenzione alle condizioni meteorologiche. Nonostante la bellezza della scena, le nevicate non hanno causato particolari disagi alla circolazione stradale. Questo grazie all’efficace intervento dei mezzi spazzaneve e spargisale, che hanno lavorato durante la notte e nelle prime ore della mattinata per garantire la sicurezza sulle principali arterie stradali.

I comuni più alti dei Monti Dauni, come Faeto e Monteleone, che con i loro quasi 900 metri di altitudine rappresentano alcuni dei punti più elevati della regione, sono stati tra i più colpiti dalle precipitazioni nevose. In queste zone, la neve ha continuato a cadere anche durante la giornata, portando accumuli significativi. Nonostante il clima rigido, che ha visto le temperature scendere fino a un massimo di tre gradi, al momento non si registrano segnalazioni di incidenti o problematiche legate alle condizioni stradali. Il rapido intervento delle autorità locali, unito alla preparazione dei residenti e dei mezzi di emergenza, ha permesso di prevenire disagi anche in presenza delle condizioni atmosferiche più difficili.

Nel frattempo, la situazione meteorologica nella provincia di Foggia sta evolvendo.

Mentre la neve ha interessato in particolare le zone montuose, le località più basse non hanno subito precipitazioni significative. Tuttavia, il calo delle temperature è stato evidente anche nelle pianure, dove la colonnina di mercurio ha raggiunto i 3 gradi nelle prime ore del mattino. La mattinata ha visto temperature decisamente più fredde rispetto ai giorni precedenti, un ulteriore segno di come l’inverno abbia fatto il suo ingresso nel territorio della Capitanata.

Le previsioni meteo indicano che, nel corso delle prossime ore, la situazione potrebbe continuare a essere caratterizzata da precipitazioni nevose di media intensità nelle zone montuose. In particolare, le aree più alte della Capitanata, quelle comprese tra i 700 e i 1000 metri di altitudine, potrebbero continuare a vedere la neve cadere, con accumuli che potrebbero aumentare di qualche centimetro. Le autorità locali hanno già predisposto misure preventive, come il monitoraggio continuo delle condizioni stradali e l’impiego di mezzi antighiaccio, per garantire la sicurezza delle persone che risiedono o transitano in queste aree.

Un aspetto che rende particolare la situazione attuale è la stretta attenzione rivolta alla sicurezza delle strade, soprattutto in un contesto dove la neve è più frequente e le temperature sono sottozero. Nonostante le condizioni meteorologiche difficili, il tempestivo intervento dei mezzi di sgombero neve ha permesso di mantenere la circolazione fluida e senza particolari problematiche. Inoltre, i cittadini locali hanno risposto con grande attenzione alle previsioni meteo, preparando i propri mezzi e adottando precauzioni utili per affrontare le condizioni più rigide.

Al momento, non si registrano nevicate nelle zone più alte del Gargano,

ma la situazione potrebbe evolvere nelle prossime ore. Le previsioni meteo segnalano la possibilità di nuove nevicate nei giorni seguenti, che potrebbero interessare anche il massiccio del Gargano, sebbene la situazione non sembri al momento particolarmente critica. La neve nelle zone montuose della provincia di Foggia, infatti, è una caratteristica stagionale che si verifica spesso durante i mesi più freddi, ma con l’arrivo di ogni evento nevoso le autorità si preparano a intervenire per mantenere la viabilità e garantire la sicurezza dei cittadini.

Viste le precipitazioni nevose che stanno interessando alcune aree della Regione Puglia fino a quote basse dalla giornata odierna, il Comune di Monteleone di Puglia, presto seguito da altri, ha disposto l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole presenti sul territorio comunale nella giornata di lunedì 13 gennaio 2025.

In generale, la situazione meteorologica di questi giorni fa riflettere sulla forza e sulla bellezza della natura, ma anche sull’importanza di una preparazione adeguata per affrontare le difficoltà che possono derivare dal maltempo. Le nevicate, sebbene affascinanti, richiedono un impegno costante da parte delle istituzioni e della comunità, affinché le giornate invernali si possano affrontare in sicurezza. Le previsioni meteo suggeriscono che le condizioni climatiche restano favorevoli a ulteriori fenomeni nevosi nelle prossime ore, e si invitano tutti i cittadini a seguire gli aggiornamenti e a adottare comportamenti responsabili durante le ore più fredde.