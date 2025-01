Nuovo patentino nautico diurno: guida a 16 anni per barche fino a 115 cavalli

ROMA, 12 gennaio 2025 – Cambia il panorama della nautica da diporto con l’introduzione del patentino nautico diurno, una novità che consentirà anche ai sedicenni di guidare barche dotate di motori fino a 115 cavalli.

A darne notizia è Confindustria Nautica, che specifica come questa abilitazione sia valida entro un limite massimo di 6 miglia dalla costa. Il percorso formativo necessario per ottenere il patentino prevede un corso organizzato presso scuole nautiche autorizzate, con una durata minima complessiva di 5 ore.

Modalità del corso

Il programma didattico comprende lezioni teoriche frontali obbligatorie, che devono svolgersi in presenza e non superare le 2 ore giornaliere. La frequenza è obbligatoria, e ogni eventuale assenza dovrà essere recuperata seguendo le stesse modalità previste dal corso.

Alle lezioni teoriche si affiancano esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovre a motore. Queste devono avere una durata complessiva di almeno 5 ore, suddivise in sessioni non consecutive. Le esercitazioni si svolgono su imbarcazioni da diporto di lunghezza minima di 5,90 metri, dotate di motori con potenza superiore a 40 cavalli. Le unità devono essere registrate presso l’Archivio Telematico Centrale delle Navi da Diporto (ATCN) o in un registro pubblico comunitario.

Un’opportunità per i più giovani

L’introduzione di questo patentino rappresenta una grande opportunità per i giovani appassionati di nautica, offrendo loro la possibilità di approcciarsi in maniera responsabile al mondo della navigazione. La formazione pratica e teorica è studiata per garantire la sicurezza in mare e il rispetto delle normative vigenti.

Il patentino nautico diurno mira a promuovere la cultura nautica tra i giovani, assicurando una formazione adeguata per affrontare in sicurezza le sfide della navigazione.