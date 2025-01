Ischia, 11 gennaio 2025 — Prosegue la vicenda che ha scosso la comunità di Ischia: il sacerdote coinvolto in una relazione sentimentale con una donna sposata ha rassegnato le dimissioni, prontamente accettate dal vescovo Carlo Villano. La decisione chiude, almeno dal punto di vista istituzionale, una situazione che ha suscitato grande clamore sull’isola e lasciato vacanti diverse cariche all’interno della diocesi.

Don Antonio Scala, 58 anni, fino a pochi giorni fa alla guida di alcune parrocchie e vice direttore della Caritas diocesana, aveva già scelto di sospendersi volontariamente dalle sue funzioni, in seguito alla rivelazione della relazione con una 41enne sposata e madre di due figli. La donna, che lavorava come addetta alle pulizie nella parrocchia assegnata a don Antonio, avrebbe deciso di lasciare il marito poco prima di Natale, ufficializzando così la loro storia.

La scelta del vescovo e il futuro delle parrocchie

In una nota diffusa dalla diocesi, il vescovo Villano ha espresso riconoscenza per il servizio svolto negli anni da don Antonio e ha annunciato la nomina di don Carlo Busiello come nuovo amministratore parrocchiale. Don Carlo guiderà le parrocchie di Natività di Maria SS., San Giorgio Martire e San Sebastiano Martire, tutte situate a Barano d’Ischia. Il vescovo ha poi assicurato la sua preghiera per le comunità parrocchiali colpite da questa vicenda e ha ribadito la necessità di rispettare la riservatezza delle parti coinvolte, soprattutto considerando la presenza di minori.

Domani pomeriggio sarà lo stesso monsignor Villano a celebrare la messa nell’ex parrocchia di don Antonio. L’obiettivo è quello di rasserenare i fedeli, turbati dagli sviluppi recenti. In diverse dichiarazioni rilasciate alla stampa, il vescovo ha sottolineato l’importanza di affrontare la situazione con discrezione, rispetto e solidarietà umana, augurandosi che il clamore mediatico si dissolva al più presto. “È fondamentale tutelare la dignità e la privacy di tutte le persone coinvolte, specialmente dei bambini”, ha affermato.

La notizia della relazione tra il parroco e la donna ha diviso l’opinione pubblica locale. Da un lato, c’è chi difende la scelta del sacerdote di abbandonare l’abito per seguire i suoi sentimenti; dall’altro, non mancano critiche per il modo in cui la vicenda è stata gestita, con particolare riferimento al risvolto familiare.

Fonti vicine alla diocesi riferiscono che don Antonio e la donna non avrebbero intenzione di tornare sui propri passi. La loro relazione, secondo quanto emerso, sarebbe iniziata già da tempo, consolidandosi durante la collaborazione quotidiana nella gestione delle attività parrocchiali.

La diocesi di Ischia sta seguendo con attenzione la vicenda, confidando che la comunità locale possa presto ritrovare serenità. Intanto, il vescovo Villano ha espresso fiducia nel lavoro di don Carlo Busiello, chiamato a ricoprire un ruolo delicato in un momento di particolare difficoltà per i fedeli.