Sold out per Lucio incontra Lucio. Il Teatro Canzone è una scommessa vinta

Il 2025 è cominciato con un tutto esaurito per la stagione del Teatro “Mercadante” di Cerignola.

In scena Sebastiano Somma, abile narratore di due delle voci più importanti del panorama cantautorale italiano, Lucio Battisti e Lucio Dalla, nello spettacolo di teatro canzone “Lucio incontra Lucio”.

Uno spettacolo che ha riempito in ogni ordine di fila le poltrone del “Roma Teatro Cinema e…”, che anche quest’anno ospita la stagione teatrale comunale in attesa della fine dei lavori di rifacimento di quello che il direttore artistico, Savino Zaba, ha ribattezzato “U’ nonn”, il Teatro Mercadante. Finalmente si comincia a scorgere la facciata, interessata nei mesi scorsi da un attento lavoro di restauro.

“Nel comporre le tessere della nostra stagione, insieme a tutto lo staff del teatro, amiamo scommettere e sperimentare: il teatro canzone è una novità per il pubblico cerignolano, che in questi anni ha sempre risposto con entusiasmo. Ieri la sorpresa più bella: un teatro pieno, vivo!” ha dichiarato la vicesindaca Maria Dibisceglia a margine dello spettacolo, a cui hanno assistito anche gli assessori al Bilancio, Pietro Gianfriddo, e all’Ambiente, Domenico Dagnelli, oltre al direttore artistico Savino Zaba.

“Lo spettacolo di ieri ha dato nuova linfa e nuovo slancio a un’idea che da tempo abbiamo in mente. Il fragoroso applauso che ha seguito la proposta ci fa pensare di aver imboccato la strada giusta: per la stagione estiva immaginiamo spettacoli teatrali all’aperto, in piazze e luoghi di aggregazione. Non dimentichiamo che Cerignola oggi può vantare moltissimi nuovi spazi culturali, contenitori pronti a trasformarsi magari in palcoscenici d’eccezione.” Questo il commento del sindaco Francesco Bonito prima dell’apertura del sipario.