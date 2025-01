Foggia. Ancora una volta, il Subappennino Dauno è al centro di decisioni che rischiano di compromettere ulteriormente un territorio già duramente colpito da problematiche geografiche e sociali. Il piano di dimensionamento scolastico regionale, recentemente approvato, prevede la soppressione dell’Istituto Comprensivo (I.C.) dei Monti Dauni, una realtà che gestiva 15 plessi distribuiti su cinque comuni.

La riorganizzazione comporterà lo scorporamento dei plessi dell’I.C. Monti Dauni, ora suddivisi e accorpati a due diversi istituti:

I plessi di San Marco la Catola, Celenza Valfortore e Carlantino saranno aggregati all’I.C. Mandes di Casalnuovo Monterotaro.

I plessi di Volturino e Motta Montecorvino saranno invece accorpati all’I.C. Paolo Roseti di Biccari.

Questo intervento amministrativo, seppur formalmente conforme alla normativa vigente, solleva una serie di criticità logistiche e sociali.

Una logistica insostenibile

La distanza tra alcuni comuni e le nuove sedi amministrative rappresenta una sfida non indifferente. Per esempio, da Carlantino a Casalnuovo Monterotaro il viaggio richiede almeno 45 minuti in auto, mentre i collegamenti tramite mezzi pubblici risultano pressoché inesistenti. Tale situazione complica significativamente la gestione quotidiana per famiglie, docenti e personale scolastico. Si pensi, ad esempio, a un genitore convocato dal dirigente scolastico o a un insegnante che, per esigenze di servizio, potrebbe essere costretto a operare su più plessi distanti tra loro.

Anche il personale ausiliario rischia di subire ripercussioni: turnazioni su più sedi e orari frammentati sono scenari possibili e potenzialmente destabilizzanti. Inoltre, la dirigenza e il personale amministrativo saranno chiamati a gestire istituti dalle dimensioni notevolmente ampliate, con un aggravio di lavoro che rischia di compromettere l’efficacia del servizio offerto.

Una scelta che ignora il contesto

Il piano di dimensionamento scolastico sembra non tener conto delle peculiarità del Subappennino Dauno: un territorio montano e scarsamente popolato, dove la presenza di servizi essenziali è già estremamente limitata. Questa scelta, secondo la FLC-CGIL di Foggia, appare irrazionale e fortemente penalizzante per una comunità che da anni combatte contro lo spopolamento e la marginalizzazione.

Privare i comuni del Subappennino di strutture scolastiche adeguate significa aggravare una situazione già critica. La mancanza di servizi essenziali — dall’istruzione alla sanità, dai trasporti alle telecomunicazioni — è uno dei principali fattori che spingono giovani e famiglie a trasferirsi in aree più urbanizzate. Questo circolo vizioso non fa che accentuare il declino demografico, con il rischio concreto di veder scomparire intere comunità.

Un impatto culturale e sociale

Il Subappennino Dauno è un territorio ricco di storia, tradizioni e cultura. Ogni piccolo paese custodisce un patrimonio unico, che rischia di essere irrimediabilmente compromesso dalla mancanza di politiche attente e inclusive. La chiusura di un istituto scolastico non rappresenta solo la perdita di un servizio, ma anche un duro colpo al tessuto sociale e culturale locale.

I servizi pubblici, come le scuole, svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere la coesione sociale. La loro assenza può portare all’isolamento delle fasce più deboli della popolazione, come gli anziani, e compromettere l’identità stessa di un territorio. Garantire pari opportunità in termini di accesso ai servizi è un principio di giustizia sociale, indispensabile per ridurre le disuguaglianze tra aree urbane e rurali.

Una battaglia per il futuro

La FLC-CGIL di Foggia si oppone fermamente a questo piano di dimensionamento scolastico, definendolo una decisione irrazionale e poco discussa con le parti sociali. Il sindacato sottolinea l’importanza di investire nel Subappennino Dauno non solo per garantire un’equità territoriale, ma anche per valorizzare un’area che potrebbe offrire importanti contributi culturali, economici e ambientali all’intera nazione.

Investire in queste aree significa non solo arginare lo spopolamento, ma anche creare le condizioni per un loro rilancio. È necessario che le istituzioni ascoltino le esigenze dei territori e adottino strategie che tutelino i diritti delle comunità locali, garantendo servizi adeguati e sostenibili.

Il Subappennino Dauno merita attenzione, rispetto e un futuro che valorizzi le sue potenzialità. Ogni scelta che lo penalizza è una scelta che impoverisce non solo una regione, ma l’intero Paese.