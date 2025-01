Allerta meteo in Puglia: piogge, neve e venti di burrasca attesi nelle prossime ore

12 gennaio 2025 – Protezione Civile

La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo di livello arancione per la Puglia centro-meridionale e gialla per le restanti zone della regione. L’avviso, identificato con il numero 1 del 12 gennaio 2025 (Prot. N. 0013346/2025), sarà valido dalle ore 16:00 di oggi, 12 gennaio, per le successive 32 ore.

Le previsioni meteo

Secondo quanto riportato dal bollettino, la regione sarà interessata da un’ondata di maltempo caratterizzata da:

Precipitazioni : Da sparse a diffuse, localmente intense e con possibili temporali sulla Puglia centro-meridionale. I quantitativi cumulati saranno moderati, con punte localmente elevate. Da isolate a sparse, con possibilità di rovesci o temporali sul resto della regione, con accumuli da deboli a moderati.

: Nevicate : Attese nevicate al di sopra dei 500-800 metri, ma localmente anche a quote inferiori. Gli apporti al suolo saranno moderati, con possibili disagi per la circolazione nelle aree montane.

: Venti : Venti forti o di burrasca provenienti da Nord-Nord-Est, con raffiche di burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte, in particolare nei tratti settentrionali e adriatici.

:

Zone maggiormente colpite

Le condizioni di maltempo saranno più intense nelle aree della Puglia centro-meridionale, in particolare sul Gargano, lungo le Murge e nei settori interni ed esposti al vento. Nevicate significative sono previste sui rilievi del Subappennino Dauno e del Gargano, con possibili accumuli consistenti anche nelle località al di sopra dei 500 metri.

Lungo la costa adriatica, soprattutto nei tratti più esposti, le raffiche di vento potranno superare i 70-80 km/h, causando mareggiate che potrebbero rendere pericolose alcune aree litoranee.

Raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione, in particolare:

In caso di pioggia intensa e temporali : evitare di sostare o attraversare sottopassi, torrenti o aree depresse soggette ad allagamenti.

: evitare di sostare o attraversare sottopassi, torrenti o aree depresse soggette ad allagamenti. In caso di neve : utilizzare pneumatici invernali o catene da neve per la circolazione nelle aree montane, limitando gli spostamenti solo se strettamente necessari.

: utilizzare pneumatici invernali o catene da neve per la circolazione nelle aree montane, limitando gli spostamenti solo se strettamente necessari. In presenza di venti forti e mareggiate: evitare di avvicinarsi alle coste o sostare in prossimità di alberi, strutture instabili o ponteggi.

Monitoraggio costante e interventi sul territorio

Le autorità locali, insieme ai volontari della Protezione Civile, stanno monitorando la situazione e sono pronte a intervenire in caso di emergenze. Nelle aree montane, le squadre di intervento sono già operative per garantire la viabilità e prevenire problemi legati alle nevicate.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, i cittadini sono invitati a consultare i canali ufficiali della Protezione Civile e i bollettini meteo in tempo reale.

Un invito alla prudenza

Il maltempo in arrivo rappresenta un rischio significativo per la sicurezza, soprattutto in alcune aree della Puglia più esposte a fenomeni estremi. La collaborazione della cittadinanza sarà fondamentale per affrontare al meglio questa situazione, adottando comportamenti responsabili e seguendo le indicazioni delle autorità competenti.

(Fonte: Protezione Civile – infoALERT365 Monte Sant’Angelo)