ARPA, Ventola (FdI): "Emiliano avrebbe dovuto autodenunciarsi per la scelta tragicomica del CdA"

Polemiche accese in Puglia sul nuovo Consiglio di Amministrazione (CdA) istituito per l’ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente). L’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola, punta il dito contro il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, accusandolo di aver compiuto una scelta “tragicomica e pericolosa”.

“Il presidente Emiliano ha fatto bene a denunciare un articolo della legge di Bilancio alla Procura,” dichiara Ventola, “ma ha sbagliato articolo! Non era certo quello sulle nomine da sottoporre all’attenzione della magistratura, bensì quello che istituisce il CdA nell’ARPA. In realtà, Emiliano avrebbe dovuto autodenunciarsi, visto che questa decisione assurda è stata presa proprio da lui e dalla sua maggioranza rosso-gialla.”

Secondo Ventola, la Puglia è l’unica regione italiana ad aver previsto questa modifica, che rappresenta un’anomalia nazionale e un rischio per la natura stessa dell’ARPA. “L’ARPA è un organo tecnico, autonomo e indipendente, come chiaramente definito anche sul suo sito istituzionale. Non può e non deve avere un indirizzo politico, ma con l’istituzione di un CdA, l’organismo viene inevitabilmente politicizzato.”

L’europarlamentare accusa Emiliano di trasformare l’agenzia in uno strumento politico, sottolineando che le nomine per il CdA non sembrano essere basate su competenze tecniche, ma piuttosto su calcoli elettorali. “Emiliano non sceglie basandosi sui curricula, ma sui voti che possono essere utili alle sue campagne elettorali o a quelle del Partito Democratico, di Con, di Decaro. È un sistema costruito sul clientelismo e sul consenso politico.”

Ventola non risparmia critiche nemmeno sul piano economico: “L’istituzione di CdA in agenzie e società partecipate dalla Regione è già di per sé una pratica discutibile, perché rappresenta uno spreco di denaro pubblico nel più grande ‘poltronificio’ d’Italia. Ma nel caso dell’ARPA, siamo di fronte a un vero e proprio controllo politico su un’attività tecnica, che mina l’imparzialità dell’agenzia.”

Il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale ha votato contro la norma e annuncia battaglia per fermare questa riforma. “Il partito si attiverà in tutte le sedi possibili per bloccare questo scempio delle regole,” conclude Ventola.

La vicenda, che ha sollevato un acceso dibattito politico, evidenzia una questione cruciale per l’equilibrio tra autonomia tecnica e indirizzo politico nelle istituzioni regionali. La scelta del presidente Emiliano continua a dividere, con il rischio di ulteriori sviluppi sul piano politico e giudiziario.