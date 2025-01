ROMA, 13 gennaio 2025 – Oliviero Toscani, maestro della fotografia e genio delle campagne pubblicitarie d’impatto, si è spento oggi all’età di 82 anni nell’ospedale di Cecina, dove era ricoverato dal 10 gennaio per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La famiglia ha dato l’annuncio con un breve comunicato:

“Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia.”

La nota, firmata dalla moglie Kirsti e dai figli Rocco, Lola e Ali, conferma la fine di una vita vissuta intensamente, tra successi professionali e battaglie personali. Toscani soffriva da due anni di amiloidosi, una malattia rara che lo aveva profondamente segnato. In un’intervista rilasciata lo scorso agosto al Corriere della Sera, aveva raccontato con la sua solita schiettezza di non temere la morte: “Ho vissuto troppo e troppo bene, sono viziatissimo. Non ho mai avuto un padrone, sono sempre stato libero.”

Il genio delle immagini che scuotono

Nato a Milano il 28 febbraio 1942, Toscani si diploma in fotografia all’Università delle Arti di Zurigo e debutta nel mondo della pubblicità con una campagna per Algida. Da lì inizia un’ascesa che lo porta a collaborare con le più grandi riviste e maison di moda: Elle, Vogue, GQ, Harper’s Bazaar, Esquire, oltre a marchi come Valentino, Chanel, Fiorucci e Prénatal.

Ma è con Benetton, a partire dal 1982, che rivoluziona la comunicazione pubblicitaria. Le sue campagne non si limitano a promuovere prodotti, ma affrontano temi sociali come il razzismo, la pena di morte, l’anoressia, l’HIV e le guerre. Iconiche le immagini del bacio tra un prete e una suora, i volti dei condannati a morte, e il corpo emaciato di Isabelle Caro, modella francese simbolo della lotta contro l’anoressia.

Nel 1991 fonda la rivista Colors, vero manifesto di creatività e impegno sociale, e tre anni dopo Fabrica, centro internazionale di ricerca sulla comunicazione, con sede progettata dall’architetto giapponese Tadao Ando.

Una carriera tra successi e polemiche

Il legame con Benetton si interrompe nel 2000 dopo una controversa campagna sui condannati a morte negli Stati Uniti. Ma Toscani continua a distinguersi per le sue collaborazioni: dalla Croce Rossa all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, fino a progetti dedicati alla sicurezza stradale e alla violenza contro le donne.

Nel 2007 lancia Razza Umana, un progetto fotografico che documenta la diversità umana in tutto il mondo. Tra i suoi ritratti più celebri figurano personalità come John Lennon, Muhammad Ali, Federico Fellini, Monica Bellucci e Andy Warhol.

Un artista che divideva e faceva riflettere

Pluripremiato, Toscani ha ricevuto riconoscimenti come il Grand Prix de la Publicité (1990) e il Leone d’Oro al Festival di Cannes (1996). Ma è stato anche al centro di polemiche per le sue dichiarazioni irriverenti, come quella sulla morte di Silvio Berlusconi (“per fortuna Berlusconi è morto”) o le critiche al governo Meloni.

“Cerco facce nuove, entusiasmo negli occhi. Il bello è un’altra cosa, è verità,” raccontava in occasione degli 80 anni. E guardando al futuro, concludeva: “Penso al cosmo, all’universo, alle stelle. Quando capiremo tutto questo, sarà il futuro.”

Con Oliviero Toscani se ne va una delle menti più brillanti e provocatorie del nostro tempo, un artista che ha saputo trasformare la fotografia in uno strumento di denuncia e cambiamento.

(Fonte: ANSA)