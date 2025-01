Foggia. Chiusura strade per rifacimento manto stradale. Ecco quali

L’ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale di Foggia informa che per lavori di fresatura e bitumazione del manto stradale è stata disposta la chiusura al traffico veicolare con l’istituzione del Divieto di Sosta “Rimozione Forzata” di alcune strade cittadine.

Le ordinanze sono valide a partire da martedì 14 gennaio 2025 e sino al termine dei lavori, nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 17:00. Le strade interessate dai provvedimenti sono: via dei Carbonari Dauni,neltratto compreso tra Viale Ofanto e ViaMolfetta, via P. Saggese, via P. de Lillo e via A. Petrucci.