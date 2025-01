Lunedì 13 gennaio

A Foggia, la giornata sarà dominata da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge persistenti. Le temperature oscilleranno tra una minima di 5°C e una massima di 6°C. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali, con intensità variabile tra 14 e 31 km/h.

Sul Gargano, condizioni simili con cieli coperti e precipitazioni intermittenti. Le temperature varieranno leggermente a seconda delle località, con valori compresi tra 5°C e 10°C. Anche qui, i venti saranno prevalentemente settentrionali, con raffiche più intense nelle aree costiere.

Martedì 14 gennaio

A Foggia, previsto un miglioramento parziale con cieli prevalentemente nuvolosi e assenza di precipitazioni significative. Le temperature subiranno un lieve aumento, con massime intorno ai 9°C e minime di 4°C. I venti tenderanno a diminuire d’intensità, mantenendo una componente nord-orientale.

Nel Gargano, la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità variabile con possibili schiarite, specialmente nelle ore centrali. Le temperature si manterranno stabili, con massime attorno ai 10°C. I venti saranno moderati dai quadranti nord-orientali.

Mercoledì 15 gennaio

A Foggia, condizioni di cielo nuvoloso per gran parte della giornata, senza precipitazioni di rilievo. Le temperature oscilleranno tra una minima di 3°C e una massima di 9°C. I venti saranno deboli, prevalentemente da nord-est.

Sul Gargano, previsto cielo nuvoloso con possibili deboli piogge isolate nelle prime ore del mattino. Le temperature rimarranno invariate, con massime intorno agli 11°C. I venti saranno deboli dai quadranti orientali.

Avvisi e allerte

È stato emesso un allarme arancione per vento in Puglia, in vigore fino a martedì alle 12:59 CET. Si prevedono condizioni meteorologiche avverse con venti forti che potrebbero causare disagi. Si raccomanda di prendere precauzioni e di rimanere aggiornati sulle previsioni.

Inoltre, è in vigore un allarme giallo per temporali e piogge fino a martedì alle 0:59 CET. Si consiglia di prestare attenzione durante le attività all’aperto e di seguire eventuali indicazioni delle autorità locali.

Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, in particolare ai venti forti previsti per lunedì e martedì. È consigliabile limitare le attività all’aperto durante le ore più ventose e seguire gli aggiornamenti forniti dalle autorità competenti.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale, si invita a consultare i bollettini meteorologici ufficiali e i siti specializzati.