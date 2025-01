Giancarlo Malcore lascia Cerignola e vola al Casarano

Il tempo passato sembra non aver scalfito la classe e la determinazione di Giancarlo Malcore, che dopo l’epoca d’oro all’Audace Cerignola, si sta imponendo con la stessa intensità nel Casarano, squadra pugliese che milita in Serie D. Seppur l’ultimo periodo trascorso in Serie C con la squadra ofantina non sia stato memorabile, l’attaccante ha saputo ritrovare la propria dimensione in un ambiente che lo ha accolto a braccia aperte. Il ritorno di Malcore al top delle sue prestazioni è testimoniato dai numerosi gol che stanno regalando soddisfazioni ai tifosi del Casarano. Con lui in campo, la squadra ha ritrovato certezze e, insieme al bomber Lodiodice, l’ex attaccante cerignolano sta rivestendo un ruolo di primo piano nel campionato di Serie D.

L’affetto dei tifosi rossazzurri non si fa attendere: sui social non mancano messaggi di apprezzamento e gratitudine per un giocatore che, con il suo impegno e la sua dedizione, sta conquistando la stima della tifoseria. La figura di Malcore, sempre riservato e concentrato, si contraddistingue per la sua professionalità, lontana dalle luci della ribalta e dalle chiacchiere spesso associati ai protagonisti del calcio. La sua crescita continua e la fiducia conquistata sul campo stanno facendo parlare di lui come di uno dei protagonisti più determinati del campionato. «Questo signore qui piano piano si sta prendendo il Casarano. Silenzio, dedizione, lavoro, professionalità.

Tanta sostanza e poche chiacchiere», scrivono i tifosi rossazzurri su una pagina social, celebrando il ritorno al successo di un giocatore che, dopo l’iniziale delusione cerignolana, ha saputo riscattarsi con la maglia del Casarano. Non mancano, però, anche le critiche da parte di qualche tifoso cerignolano che, in passato, aveva messo in discussione la sua capacità di mantenere alto il livello di rendimento. A distanza di tempo, però, il “Re” Malcore sta dimostrando che nel calcio, come nella vita, ciò che si toglie può essere restituito con gli interessi.

Il ritorno di Giancarlo Malcore è un chiaro esempio di come la costanza, l’umiltà e la dedizione possano portare al riscatto e alla rinascita, e il Casarano, oggi, ne sta beneficiando appieno. Il bomber, infatti, ha messo a segno gol decisivi e si sta conquistando a pieno titolo il ruolo di leader tecnico della squadra, con l’obiettivo di guidare i suoi compagni verso la promozione in categorie superiori. Il futuro di Malcore sembra quindi promettere nuovi successi, e non c’è dubbio che i tifosi del Casarano continueranno a seguirlo con affetto e ammirazione, sperando che il suo riscatto sia solo l’inizio di una lunga serie di trionfi.

Lo riporta CerignolaViva