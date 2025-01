Manfredonia celebra i 350 anni dall’elezione del cardinale Vincenzo Maria Orsini ad arcivescovo sipontino

Gravina, 13 gennaio 2025

Manfredonia si prepara a celebrare i 350 anni dall’elezione di Vincenzo Maria Orsini ad arcivescovo della città con un evento commemorativo che si terrà il prossimo 28 gennaio, alle ore 17:45, presso l’Auditorium Valentino Vailati in via Arcivescovado 20.

L’iniziativa, dal titolo “Vincenzo Maria Orsini: 350 anni dall’investitura”, è organizzata dalle sezioni locali di AMCI (Associazione Medici Cattolici Italiani), SSPP (Società di Storia Patria per la Puglia) e NCDS (Nuovo Centro di Documentazione Storica). La serata sarà moderata da Giuseppe Grasso, responsabile dell’Ufficio diocesano della pastorale per la salute, e introdotta dai saluti istituzionali dell’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Monsignor Francesco Moscone, e del sindaco di Manfredonia, Domenico Marca.

Un anniversario importante: l’episcopato sipontino del cardinale Orsini

La data di riferimento è il 28 gennaio 1675, quando, a soli 25 anni, il giovane cardinale gravinese Vincenzo Maria Orsini fu eletto arcivescovo di Manfredonia da Papa Clemente X. L’episcopato sipontino, durato fino al 22 gennaio 1680, si concluse con il trasferimento di Orsini alla diocesi di Cesena, su disposizione di Papa Innocenzo XI.

L’evento commemorativo ripercorrerà i cinque anni del suo episcopato a Manfredonia attraverso un programma ricco di interventi che analizzeranno l’eredità storica, culturale e religiosa del futuro Papa Benedetto XIII.

Gli interventi in programma

Tra i relatori della serata figurano studiosi e storici locali che approfondiranno diversi aspetti dell’opera del cardinale Orsini:

Antonio Tomaiuoli aprirà la serie di interventi con una relazione dal titolo “Il disegno pastorale di Frà Vincenzo Maria Orsini, arcivescovo sipontino”.

Nunzio Tomaiuoli parlerà de “I doni dell’arcivescovo Orsini per il decoro della cattedrale di Manfredonia”.

Francesco Sammarco affronterà il tema “Sugli interventi di architettura sociale e religiosa a Manfredonia dal 1675 al 1680”.

Michele Ferri presenterà una relazione sulle “Fonti bibliografiche e la Stamperia Arcivescovile”.

Lorenzo Pellegrino concluderà con “L’evoluzione delle Opere Pie durante l’episcopato sipontino del cardinale Orsini”.

Le conclusioni saranno affidate a Monsignor Francesco Moscone, attuale arcivescovo della diocesi.

Un percorso orsiniano condiviso

L’evento sarà anche l’occasione per rilanciare la proposta avanzata mesi fa dal sindaco di Gravina: la creazione di un percorso turistico-religioso-culturale dedicato al cardinale Orsini, coinvolgendo le città in cui fu pastore, come Cesena, Benevento e Manfredonia. La speranza è che l’anniversario possa dare nuovo impulso a questa iniziativa, in vista della 731ª edizione della Fiera di San Giorgio a Gravina.

(Fonte: GravinaLife.it)