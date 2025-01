La Serie C offre questa sera un trittico di incontri, tra cui spiccano almeno due sfide cruciali per la lotta ai vertici della classifica. Tra queste, Monopoli-Foggia si presenta come uno scontro di grande interesse: i padroni di casa puntano a contendere al Benevento il primato, mentre gli ospiti cercano riscatto dopo la sconfitta casalinga subita il giorno dell’Epifania contro l’Altamura. Il ko per 0-2 ha fatto scivolare i rossoneri ai margini della zona retrocessione, complicando ulteriormente il loro cammino nel campionato.

Monopoli, una striscia vincente da consolidare

Il Monopoli si è dimostrato solido tra le mura amiche, registrando sei pareggi e una sola sconfitta in casa. Nelle ultime quattro giornate, la squadra ha messo a segno un filotto di vittorie, conquistando 12 punti e rilanciandosi in classifica. Con questo stato di forma, il pronostico sembra favorire i padroni di casa, nonostante le sorprese siano sempre dietro l’angolo nel calcio. Il segno “1” appare comunque il più probabile, con quote interessanti: 2.05 su Cplay, 2.00 su Zona Gioco e 1.98 su Eurobet.

Lo riporta Tuttosport.