Paolo Cognetti e il racconto shock del TSO: «Mi hanno legato a un letto e iniettato un farmaco senza spiegazioni»

13 gennaio 2025 – Alessandro D’Amato

In un’intervista esclusiva rilasciata a La Stampa, lo scrittore Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega 2017, racconta per la prima volta i dettagli del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) subito nel gennaio 2024, un episodio che definisce traumatico e, a suo avviso, potenzialmente illegale.

“Mi sono ritrovato legato a un letto con delle cinghie e mi hanno iniettato un farmaco senza dirmi di cosa si trattasse,” ha dichiarato Cognetti. “Non credo che quello che mi è stato fatto fosse legittimo.”

Un anno difficile e la diagnosi di disturbo bipolare

Lo scrittore, che da tempo lotta contro una grave depressione, spiega come tutto sia iniziato esattamente un anno fa, il 7 gennaio 2024: “Sono andato in pronto soccorso e mi sono ritrovato immobilizzato, senza alcuna possibilità di muovermi o andarmene come avrei voluto.” Cognetti racconta che la situazione non era necessaria: “Non ero pericoloso, avevo le mani in tasca e non potevo fare del male a nessuno, neppure a me stesso.”

Durante il TSO, gli è stata diagnosticata una forma di disturbo bipolare, caratterizzata da due fasi opposte: una maniacale e una depressiva. “Questa condizione l’ho sempre avuta, fin da ragazzo. Il problema non è la fase maniacale, ma quella depressiva: resti a letto, pensi che la tua vita sia inutile, arrivi a progettare come farla finita,” ha ammesso lo scrittore, condividendo anche pensieri suicidari avuti in passato.

La difficile risalita e la scelta di vivere senza farmaci

Cognetti ha raccontato di aver attraversato momenti bui, ma di essersi sempre aggrappato al sostegno delle persone vicine: “Quest’estate non mi hanno mai lasciato solo. I pensieri suicidari sono purtroppo molto comuni in queste situazioni.”

Oggi lo scrittore sta cercando di vivere senza farmaci: “Non sono un no vax, ma voglio provare a vivere senza medicine.” Tuttavia, riconosce il grande lavoro svolto dal personale sanitario durante il suo ricovero a dicembre 2024: “Ho imparato ad apprezzare la dedizione e la forza di medici e infermieri. È un lavoro difficilissimo, e li ho visti fare cose straordinarie.”

Un nuovo capitolo lontano dalla montagna

Nonostante il periodo difficile, Cognetti ha ripreso a lavorare a nuovi progetti: “Credo che il ciclo della montagna, come lo chiamo io, sia terminato per ora. Ci sono tante altre cose nella vita.”

La popolarità e il successo, però, non sono stati facili da gestire: “Prima ero solo il tizio che viveva nella baita, poi all’improvviso tutti mi riconoscevano, arrivavano i soldi… non è semplice.”

Lo scrittore ha anche rivelato un suo desiderio personale: “Vorrei parlare con Vasco Rossi. C’è tanta verità nelle sue canzoni. La persona con cui vorrei parlare di più in questo momento è proprio lui.”

(Fonte: Open)