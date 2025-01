Relazione con donna sposata. Il vescovo di Ischia, "preghiamo e non giudichiamo don Antonio"

Ischia – Una comunità scossa, ma unita nella fede e nella preghiera. Questo il sentimento che ha attraversato la parrocchia della Natività di Maria Santissima e Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, dove monsignor Carlo Villano, vescovo di Ischia, ha celebrato una messa particolarmente sentita. L’occasione è stata segnata dalla vicenda di don Antonio, il sacerdote dimessosi pochi giorni fa dopo la rivelazione di una relazione con una donna sposata e madre di due figli. Un caso che ha suscitato clamore, ma che il vescovo ha invitato a vivere con fede, lontano da giudizi.

“Sono giorni particolari, è una celebrazione che assume un significato speciale”, ha dichiarato monsignor Villano durante l’omelia, rivolta a una chiesa gremita. “Confidiamo nel Signore che accompagna e guida i nostri passi. Invochiamo il dono della sua Misericordia e chiediamo perdono per tutti i nostri peccati, per tutte quelle volte che non abbiamo vissuto la bellezza della nostra fede”.

La messa, celebrata ieri pomeriggio, ha visto anche la presenza del nuovo amministratore parrocchiale, don Carlo Busiello, il quale ha accolto prontamente l’invito del vescovo a guidare la comunità. Monsignor Villano ha voluto esprimere gratitudine al nuovo parroco: “Ringrazio don Carlo che si è subito messo a disposizione per questa comunità, accettando di vivere questo momento come un tempo che il Signore ci dona, anche se può essere un tempo di sofferenza e di prova”.

Il vescovo ha esortato i fedeli a vivere con spirito evangelico e speranza: “Chiedo a tutti voi di affrontare questa fase con fede, confidando nella forza del Signore che ci sostiene. Viviamo con serenità questo cammino insieme”.

Il messaggio di silenzio e ascolto

Al termine della funzione, monsignor Villano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti, soffermandosi sul significato di questa vicenda e sul percorso che attende don Antonio: “Qualche giorno fa, don Antonio mi ha comunicato l’accaduto e le sue intenzioni. Come Chiesa, abbiamo cercato di accompagnarlo in questo momento delicato. Ora è importante che ritrovi una dimensione di ascolto e discernimento, sia con sé stesso che con le persone coinvolte”.

Il vescovo ha sottolineato l’importanza del silenzio e della preghiera come strumenti di riconciliazione e crescita: “Nessuno può farsi giudice del prossimo e io non mi sento di giudicare don Antonio. Questo deve essere un momento di riflessione per tutti, un momento in cui la misericordia e la comprensione prevalgano su ogni altra considerazione”.

Un appello per la famiglia coinvolta

Non è mancato un pensiero per la famiglia della donna coinvolta nella vicenda. “Preghiamo per la famiglia, sperando che tutto possa ricomporsi e risolversi per il bene di tutti. L’amore di Dio può illuminare anche le situazioni più complesse e offrire un cammino di pace”, ha concluso monsignor Villano.

L’episodio ha inevitabilmente scosso la comunità parrocchiale, ma ha anche rappresentato un momento di profonda riflessione sulla fede e sulla fragilità umana. La risposta della Chiesa, improntata alla misericordia e all’accompagnamento spirituale, vuole essere un segnale di speranza per tutti coloro che affrontano momenti di difficoltà.

Lo riporta l’Ansa.