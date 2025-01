In un comunicato che sottolinea il valore della partecipazione e dell’impegno politico, la consigliera comunale di San Nicandro Garganico, Katia Stuccilli, ha annunciato la sua adesione al movimento “La Provincia Sei TU”. Il progetto è guidato dal presidente della provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, e mira a creare un legame più stretto tra le istituzioni e i cittadini del territorio.

“La mia adesione a questo movimento rappresenta la naturale continuazione del cammino avviato dal consigliere Antonio Zuccaro, un percorso basato sull’ascolto delle diverse istanze del nostro splendido territorio,” ha dichiarato Stuccilli.

La consigliera ha sottolineato come la sua scelta sia frutto di una riflessione attenta e di un forte desiderio di contribuire attivamente al miglioramento della provincia di Foggia. “Ho sempre creduto nell’importanza di un impegno politico che metta al centro le reali esigenze dei cittadini. In questi anni ho avuto il privilegio di servire la nostra comunità, e ora sono entusiasta di mettere il mio lavoro e le mie idee a disposizione di questo ambizioso progetto,” ha aggiunto.

Katia Stuccilli ha inoltre elogiato la guida del presidente Nobiletti, definendolo un leader capace di unire visione e impegno costante: “Il Presidente ha dimostrato una visione chiara per il futuro della provincia, e sono onorata di poter contribuire al suo progetto per rendere il nostro territorio un luogo in cui tutti possano sentirsi parte attiva della comunità.”

Con questa adesione, il movimento “La Provincia Sei TU” si rafforza ulteriormente, accogliendo una figura politica impegnata e vicina alle esigenze del territorio. Il progetto mira a consolidare un dialogo aperto con i cittadini, promuovendo un modello politico inclusivo e orientato al benessere collettivo.