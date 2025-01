“Ci lascia un professionista di grande valore, attento, preparato e sempre impegnato. Un membro di quella vera élite (non quella snob e arrogante) che oggi ci lascia, ma che continuerà a essere una presenza importante nel percorso di chi rimane.” Con queste parole colleghi e amici ricordano Sergio Bruno, stimato giornalista e professionista nel campo della Comunicazione, scomparso sabato 11 gennaio. “La morte segna una fine, ma per la comunità dei comunicatori, la sua scomparsa la viviamo come una sospensione tra la realtà e il nostro affetto, tra la sua carriera e il suo prezioso lascito.”

“Sergio ha sempre intrapreso la sua carriera con grande serietà e dedizione, ricoprendo numerosi e prestigiosi incarichi. Tra i suoi ruoli più significativi, ricordiamo il suo impegno nella politica, nella Comunicazione e nella divulgazione nel settore dell’Aeronautica. Ha lavorato in Alitalia, all’I.R.I., in Aeroporti di Roma e British Telecom, solo per citarne alcuni, e successivamente in Sviluppo Italia e al Ministero delle Comunicazioni. Ha ricoperto incarichi di crescente importanza in Enac, per arrivare infine all’Autorità di Regolazione dei Trasporti.”

“Molti colleghi lo ricordano come un combattente gentile, con un cuore nobile, competente e capace di dare visione alle strategie dei clienti che ha aiutato a consolidare. Questo è il profilo del comunicatore che lui incarnava: un uomo intelligente e intraprendente, che sapeva lavorare dietro le quinte, guidando con discrezione e senza mai cercare protagonismo. Un pensiero affettuoso va alla sua amata famiglia, alla moglie e ai figli Federica e Marco.”

Lo riporta ADNKronos.