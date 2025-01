Nel 2024 il Punto di Primo Intervento Territoriale (PPIT) di Torremaggiore ha raggiunto e superato la soglia delle 6.000 prestazioni annue, attestandosi a quota 6.356. Questo importante traguardo conferma il presidio come la struttura con il maggior numero di prestazioni in tutta la Capitanata, superando località come Vieste, Vico del Gargano, Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis.

Il PPIT di Torremaggiore ha recentemente cambiato denominazione, diventando la Postazione Fissa Medicalizzata del 118 (PFM), mantenendo la sua sede all’interno dell’ex Ospedale San Giacomo. La soglia delle 6.000 prestazioni è stata raggiunta il 7 dicembre 2024, consolidando un ruolo essenziale per il servizio di emergenza-urgenza nella città e nell’Alto Tavoliere pugliese.

Grazie al superamento delle 6.000 prestazioni annue a partire dal 2019, il presidio è stato salvaguardato dalla chiusura, come previsto dal Decreto Balduzzi (DM 70/2015). Tale risultato ha inoltre confermato nel 2022 la necessità di mantenere attivo il servizio, che è un punto di riferimento fondamentale per un bacino di utenza di oltre 35.000 persone residenti a Torremaggiore e nei comuni limitrofi, tra cui San Paolo di Civitate, Serracapriola, Chieuti, Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo Monterotaro e Castelnuovo della Daunia. Gli accessi comprendono anche utenti provenienti da località come San Severo, Apricena e Sannicandro Garganico.



Il ruolo cruciale della Postazione Fissa Medicalizzata

Il Presidente del Comitato Salute Alto Tavoliere della Puglia, Michele Antonucci, ha espresso soddisfazione per l’importante risultato raggiunto: “La PFM di Torremaggiore ha totalizzato 6.356 prestazioni nel 2024, una conferma dell’importanza di questa struttura medicalizzata fissa h24. Il nostro ringraziamento va a tutto il personale sanitario – tre medici convenzionati, sette infermieri aziendali, un autista e tre ausiliari – che lavora con grande competenza nella gestione dei codici bianchi e verdi, oltre alla stabilizzazione dei codici azzurri, arancioni e rossi.”

La struttura, attiva 24 ore su 24, rappresenta l’unico legame concreto con l’ex Ospedale San Giacomo, declassato a Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) il 15 dicembre 2010. Grazie al suo ruolo di filtro, la PFM ha contribuito a ridurre il sovraffollamento nei principali pronto soccorso della provincia, tra cui il Presidio Ospedaliero Teresa Masselli Mascia di San Severo (a 10 km), il Policlinico Riuniti di Foggia (a 45 km) e l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (a 42 km).

Verso il potenziamento delle PFM

Il Presidente Antonucci ha sottolineato la necessità di potenziare le Postazioni Fisse Medicalizzate per migliorare il servizio e garantire un più efficace decongestionamento dei pronto soccorso ospedalieri. “Le PFM possono gestire i codici di minore gravità ed urgenza delle ambulanze India e Victor del 118, ottimizzando i flussi e i processi interni. Inoltre, un uso più diffuso della teleradiologia, la reperibilità infermieristica h12, l’incremento dei turni del personale di radiologia e il prolungamento degli orari dei centri prelievi fino alle ore 20 rappresenterebbero un valore aggiunto oggi inesplorato.”

L’obiettivo è rendere le PFM un punto di riferimento sempre più efficiente per l’intera provincia, rafforzando un servizio già indispensabile per la comunità locale e l’intero Alto Tavoliere pugliese.