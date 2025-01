Duplice femminicidio a Modena: trent’anni di carcere a Montefusco

La Corte d’Assise di Modena ha condannato Salvatore Montefusco a trent’anni di reclusione per il duplice omicidio della moglie Gabriela Trandafir, 47 anni, e della figlia di lei, Renata, 22 anni, avvenuto il 13 giugno 2022 a Cavazzona di Castelfranco Emilia. La Procura aveva richiesto l’ergastolo, ma i giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti, ritenendo che il gesto fosse frutto di un contesto familiare estremamente conflittuale.

Secondo le motivazioni della sentenza, Montefusco, incensurato e settantenne, non avrebbe mai commesso un crimine di tale gravità se non fosse stato spinto dalle “nefaste dinamiche familiari” che si erano instaurate nel tempo. Il tribunale ha escluso la premeditazione, i motivi abietti e futili, e l’aver agito con crudeltà, considerando assorbiti i maltrattamenti nel reato di omicidio.

Il contesto del delitto

La sentenza, composta da oltre 200 pagine, descrive un quadro di forti tensioni familiari, caratterizzato da denunce reciproche tra Montefusco e le due vittime. I giudici hanno escluso che il movente fosse di natura esclusivamente economica, riconducendo invece il gesto a una condizione di disagio psicologico e frustrazione accumulata dall’imputato. La possibilità di dover abbandonare l’abitazione familiare, perdendo così anche il controllo e la cura del figlio minore, avrebbe alimentato il conflitto culminato nella tragedia.

Secondo la ricostruzione, il gesto omicida è stato innescato da un’ulteriore discussione con Renata, che avrebbe ribadito a Montefusco la necessità di lasciare la casa. Questo avrebbe provocato nell’uomo un “black-out emozionale” che lo ha portato a prendere il fucile e a compiere il duplice omicidio. Testimonianze raccolte in aula hanno escluso che Montefusco avesse mai minacciato di morte le vittime in precedenza.

Le attenuanti riconosciute

La Corte ha concesso le attenuanti generiche in virtù della confessione dell’imputato, della sua incensuratezza, del comportamento collaborativo durante il processo e del contesto familiare che ha contribuito al tragico epilogo. Pur non integrando l’attenuante della provocazione, i giudici hanno ritenuto che le dinamiche conflittuali abbiano influito in modo determinante sulla reazione dell’imputato.

La reazione dei familiari delle vittime

L’avvocata Barbara Iannuccelli, rappresentante dei familiari delle vittime, ha espresso indignazione per la sentenza, definendo incomprensibile la concessione di attenuanti generiche per un duplice omicidio così efferato. “Renata voleva diventare avvocato per difendersi dalle violenze quotidiane subite da lei e sua madre. Oggi, purtroppo, le è stata risparmiata la delusione di comprendere come uno spietato assassino possa beneficiare di tanta clemenza. La giustificazione di una ‘comprensibilità umana’ lascia tutti increduli”, ha dichiarato.

Critiche politiche alla sentenza

Anche la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) alla Camera, Luana Zanella, ha criticato la decisione della Corte, sottolineando come essa rifletta una cultura patriarcale ancora radicata. “Non comprendiamo cosa ci sia da giustificare in una strage di donne alimentata dalla violenza maschile. Questo episodio dimostra quanto lavoro ci sia ancora da fare per combattere il fenomeno e le sue giustificazioni, anche da parte di chi ha il potere di contrastarlo”, ha affermato Zanella.

La sentenza ha sollevato un acceso dibattito sulla percezione della violenza di genere e sulla necessità di un approccio più rigoroso nella tutela delle vittime e nella punizione dei colpevoli.

