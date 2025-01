Manfredonia. Siponto, un villino sul lungomare. Dentro, un cadavere seduto davanti alla televisione, un ago infilato nel braccio.

Le tracce di Fentanyl, potente oppioide sintetico, suggeriscono un’overdose. Una scena drammatica che inaugura il nuovo caso del vicequestore Giancarlo Caruso, protagonista dell’ultimo romanzo di Gabriella Genisi, “Giochi di ruolo”. L’attesa presentazione del libro si terrà giovedì 23 gennaio, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia.

Un protagonista legato al passato, ma con un futuro tutto da scoprire

Caruso è un personaggio già noto ai lettori delle indagini di Lolita Lobosco, altra celebre creatura letteraria di Genisi. Trasferitosi a Manfredonia dopo una relazione turbolenta con l’investigatrice barese, Caruso si trova ora alle prese con un contesto diverso, ma non meno complesso. Con la consueta maestria, l’autrice intreccia vicende personali e casi investigativi, offrendo un mix di tensione, introspezione e realismo.

Il romanzo si apre con una morte sospetta che richiama una delle piaghe più attuali della società contemporanea: l’abuso di sostanze stupefacenti. L’ambientazione, con la sua atmosfera sospesa tra il fascino del mare e le ombre del crimine, diventa un ulteriore protagonista della narrazione.

L’evento di presentazione

La presentazione di “Giochi di ruolo” è organizzata in collaborazione con il Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia, una scelta significativa che sottolinea l’importanza della letteratura nel dialogo con i giovani. Dopo i saluti istituzionali della Dirigente scolastica, Ida La Salandra, e dell’Assessore comunale Giulio De Santis, si aprirà un confronto ricco di spunti tra l’autrice e le docenti Raffaella Basso e Maria Luigia Troiano. A moderare l’incontro sarà Damiano Bordasco, Funzione strumentale Area Alunni.

L’incontro rappresenta un’opportunità unica per gli studenti e il pubblico di conoscere da vicino Gabriella Genisi, autrice che ha saputo coniugare il giallo classico con elementi di forte attualità. I romanzi di Genisi, sempre attenti a temi sociali e al ruolo delle relazioni umane, hanno conquistato un pubblico trasversale, rendendola una delle penne più apprezzate del panorama letterario italiano contemporaneo.

Gabriella Genisi e il giallo italiano

Con uno stile che oscilla tra ironia e profondità, Genisi è riuscita a creare personaggi credibili e affascinanti. Lolita Lobosco, la brillante investigatrice barese resa celebre anche da una serie televisiva di successo, e Giancarlo Caruso, figura tormentata e determinata, sono esempi della capacità dell’autrice di dar vita a protagonisti dal forte impatto emotivo.

Con “Giochi di ruolo”, Genisi aggiunge un nuovo tassello al suo universo narrativo, affrontando temi scottanti con l’abituale sensibilità e competenza. Il libro promette di tenere i lettori incollati alle pagine, tra colpi di scena e riflessioni sul senso della giustizia e della fragilità umana.

Un appuntamento da non perdere

L’evento del 23 gennaio non è solo un momento di promozione letteraria, ma anche un’occasione per riflettere su temi di grande rilevanza sociale. La presenza di Gabriella Genisi rappresenta un motivo d’orgoglio per il territorio e un’opportunità per i lettori di scoprire i segreti e le curiosità che si celano dietro la scrittura di un romanzo.

In un tempo in cui la letteratura gialla si conferma tra i generi più amati, “Giochi di ruolo” si preannuncia come un nuovo successo capace di lasciare il segno. Appuntamento dunque al Liceo “A. Volta” di Foggia per un dialogo imperdibile con una delle protagoniste del giallo italiano contemporaneo.