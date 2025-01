UniFoggia. Corso perfezionamento in "esperto in affido familiare professionale" ph UniFg

Foggia, 13 gennaio 2024. Si terrà giovedì 16 gennaio 2025 alle ore 11,00 presso la Sala Consiglio di Palazzo Ateneo (VI piano, Via Gramsci 89, Foggia) la conferenza stampa di presentazione del Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in “Esperto in affido familiare professionale”, promosso dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Foggia in collaborazione con istituzioni locali, enti del terzo settore e autorità giudiziarie. Durante l’evento verranno sottoscritti gli accordi di collaborazione tra l’Università di Foggia e i partner coinvolti nell’iniziativa formativa, tra cui rappresentanti delle amministrazioni comunali e delle istituzioni giudiziarie del territorio.

Alla conferenza stampa prenderanno parte, il Rettore dell'Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio, il Direttore del Dipartimento di Scienze sociali, prof.ssa Lia Robustella, il Direttore Generale, dott. Sandro Spataro e i rappresentanti del mondo istituzionale e giudiziario.

In considerazione dell’alto valore sociale dell’iniziativa, sarà presente altresì il Vescovo della Diocesi di Foggia-Bovino, S. E. Monsignor Giorgio Ferretti, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno della comunità religiosa verso i temi della tutela dei minori e dell’affido familiare.

“L’Università di Foggia conferma, con questa iniziativa, il proprio impegno nel rispondere ai bisogni emergenti del territorio, in particolare nell’ambito della tutela dei minori e delle politiche sociali. – Ha dichiarato Il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio – Questo nuovo corso rappresenta un contributo concreto nella formazione di professionisti che potranno operare per la protezione e il sostegno dei minori in difficoltà. Il nostro Ateneo crede fortemente nella collaborazione con le istituzioni e gli enti che ringrazio per il supporto prezioso fornito, anche in questa occasione, al fine di creare percorsi di co-progettazione nell’ambito dell’alta formazione che abbiano un impatto positivo sulla comunità.

Questa iniziativa risponde, infatti, a un bisogno sempre più urgente di figure professionali in grado di affrontare la complessità dell’affido specialistico, garantendo la tutela giuridica, sociale e psicologica del minore e supportando tutti gli attori coinvolti nel percorso.” Il corso, primo nel suo genere organizzato e gestito da un’Università pubblica in collaborazione con gli enti locali e il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia, punta a formare figure professionali specializzate nell’ambito dell’affido familiare specialistico o professionale, un modello di intervento sempre più richiesto e necessario per la protezione dei minori in situazioni di difficoltà.

“L’affido familiare professionale rappresenta un intervento innovativo e fondamentale per la tutela del minore in situazioni di disagio familiare. Questo corso andrà ad arricchire l’offerta formativa del neonato Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Foggia, offrendo ai partecipanti strumenti teorici e pratici per operare in un contesto delicato e complesso come quello dell’affido specialistico che si distingue rispetto alle forme tradizionali di affidamento familiare poiché prevede la presenza di una famiglia affidataria con competenze specifiche e il supporto continuo di un tutor nel percorso riabilitativo della famiglia di origine. Si tratta di un intervento temporaneo di aiuto e sostegno in favore del minore, per una durata che non supera i due o tre anni, durante i quali la famiglia d’origine viene accompagnata in un percorso di cambiamento e riabilitazione.” Ha dichiarato la prof.ssa Lia Robustella – Direttore del Dipartimento di Scienze sociali.

ll corso, rivolto a assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, educatori, avvocati, mediatori, giudici minorili e cittadini che vogliano essere coinvolti in questo nuovo modello di accoglienza, fornirà le competenze necessarie per formare professionisti specializzati nella protezione del minore.

Il corso si pone l’obiettivo di formare figure chiave, quali:

– Referenti per progetti di affido specialistico

– Tutor nel trattamento rieducativo e riabilitativo

– Supervisori nel processo di cambiamento legato al progetto di affido

– Curatori/tutori del minore

Alla fine del percorso formativo, i partecipanti acquisiranno la qualifica di “affidatario professionale”, figura chiave nel supporto ai minori in difficoltà. L’affido familiare professionale si configura come una soluzione alternativa e complementare all’affidamento tradizionale (intrafamiliare o eterofamiliare) e all’accoglienza in comunità.

In situazioni in cui la famiglia di origine non è in grado di rispondere ai bisogni del minore, diventa necessario un allontanamento temporaneo del minore dal contesto familiare disfunzionale, con l’obiettivo di lavorare a un percorso riabilitativo della famiglia stessa. La famiglia affidataria professionale non sostituisce la famiglia di origine, ma si caratterizza per la presenza di un referente professionale al suo interno e per il supporto continuativo di un tutor. Inoltre, sono previsti incontri periodici di supervisione con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel progetto, per garantire un confronto continuo e un monitoraggio del percorso di cambiamento.