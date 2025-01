Vieste: Forza Italia chiede le immediate dimissioni del Sindaco - Sede Comune Vieste (STATO - fonte image: infovieste)

Le dichiarazioni di ‘Forza Italia Vieste’ in merito al primo cittadino.

È evidente che le scellerate scelte politiche del primo cittadino hanno determinato un grave e preoccupante isolamento del nostro territorio sotto ogni aspetto. Sulla sanità oramai, nonostante petizioni, raccolta firme, appelli e via discorrendo la situazione è alquanto drammatica .Gravissimi i ritardi qui a Vieste sulla attuazione del D.L..vo n.56/2016 (realizzazione della casa della Salute e dell’Ospedale di Comunità).

Come ogni anno la messa in posa di due lampadine causa la chiusura delle gallerie lato sud; mentre al lato nord un fastidioso semaforo posto nelle vicinanze di Vico del Gargano per lavori interminabili rende ancora più difficoltoso il raggiungimento dell’autostrada.

L’incapacità e alla scarsa attenzione verso la cultura e l’istruzione hanno di fatto provocato il dimensionamento scolastico dei nostri istituti superiori facendo perdere l’autonomia all’Alberghiero Mattei che viene, così, accorpato al Fazzini-Giuliani, il tutto, addirittura, con il parere favorevole dei sindacati di zona.

Il Gargano si consorzia e inutile dirlo Vieste non è neppure invitata al tavolo.



Pertanto, alla luce di tutto questo, noi di Forza Italia chiediamo al Sindaco di non firmare inutili petizioni, bensì i firmare le proprie dimissioni per dare la possibilità alla nostra amata Città di iniziare una nuova stagione politica.

Nota stampa, riportata da ReteGargano, di ‘Forza Italia Vieste’.