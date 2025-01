Una serata di puro divertimento attende il pubblico foggiano sabato 18 gennaio alle ore 21.00 presso il Teatro del Fuoco, con la rappresentazione della spassosa commedia teatrale “Grisù, Giuseppe e Maria”, che vede protagonisti Francesco Procopio e Giancarlo Ratti. Lo spettacolo, una perla della tradizione comica napoletana, si preannuncia ricco di situazioni esilaranti e momenti di irresistibile comicità.

La storia si svolge in un luogo sacro e denso di valori spirituali: una sagrestia. Qui troviamo Don Ciro, un parroco di provincia, interpretato da Giancarlo Ratti, attore noto al grande pubblico per il suo ruolo nella celebre serie televisiva “I Cesaroni” e per la sua brillante presenza nel programma radiofonico di Radio 2 “Il ruggito del coniglio”. Don Ciro è impegnato in un’ardua impresa: cercare di proteggere l’onore di una parrocchiana, con tutte le buone intenzioni e la carità cristiana che lo contraddistinguono.

A complicare i suoi piani c’è il sagrestano Vincenzo, un anziano e impiccione aiutante, interpretato magistralmente da Francesco Procopio. Quest’ultimo è un volto noto del teatro comico napoletano, spesso al fianco di Vincenzo Salemme nei più celebri film italiani. Con il suo spirito critico e i suoi commenti pungenti sui compaesani, Vincenzo rappresenta l’elemento di disturbo che innesca una serie di intrighi, malintesi e situazioni grottesche, dando vita a un crescendo di risate e colpi di scena.

Per quasi due ore, il pubblico verrà coinvolto in una narrazione allegra e scorrevole, dove il ritmo incalzante e le battute di spirito terranno alta l’attenzione e il buonumore. La commedia “Grisù, Giuseppe e Maria”, grazie alla regia attenta e all’interpretazione degli attori, riesce a coniugare il divertimento con una riflessione leggera ma profonda sulla natura umana, i piccoli vizi e le grandi virtù che caratterizzano ogni comunità.

Il Teatro del Fuoco di Foggia, cornice ideale per questo spettacolo, offre una serata che promette di rimanere nel cuore degli spettatori, regalando loro sorrisi e buonumore in un’atmosfera calda e accogliente.

Biglietti e informazioni Nonostante il grande successo di prevendita, ci sono ancora alcuni posti disponibili. I botteghini del teatro sono aperti ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero telefonico 348 420 3 420. Non perdete l’occasione di assistere a uno spettacolo che saprà regalarvi momenti di spensierata allegria e intrattenimento di qualità.

Vi aspettiamo al Teatro del Fuoco per una serata di puro divertimento!