Cerignola, 14 gennaio 2025 – L’Avellino strappa un pareggio prezioso nel finale a Cerignola, evitando la sconfitta grazie a un gol di De Cristofaro nei minuti di recupero. Il match, terminato 1-1, sembra destinato a vedere la vittoria dei padroni di casa, ma l’abilità dell’attaccante biancoverde risolleva le sorti di una squadra che, dopo essere stata colpita, ha continuato a lottare fino all’ultimo.

Il primo tempo: equilibrio e occasioni per entrambe

Il confronto tra Cerignola e Avellino parte subito con ritmi alti, ma senza che nessuna delle due squadre riesca a prendere il controllo del gioco. Il Cerignola non resta a guardare e si fa vedere più volte dalle parti di Iannarilli, costringendo il portiere irpino a due interventi decisivi per mantenere il risultato invariato. Nonostante le occasioni da ambo le parti, il primo tempo si conclude con il punteggio di 0-0, con entrambe le formazioni che, pur mostrando buone trame di gioco, non riescono a sbloccare il match.

Il secondo tempo: il Cerignola passa, ma l’Avellino non si arrende

Il secondo tempo vede continuare il botta e risposta tra le due squadre. L’Avellino, pur cercando di essere incisivo in attacco, non trova la via del gol. Patierno, ben servito, manca l’opportunità di portare in vantaggio i lupi, e il portiere del Cerignola, Iannarilli, si dimostra ancora una volta decisivo, con un’uscita prodigiosa che impedisce il gol avversario.

Poco dopo la mezz’ora, il Cerignola trova finalmente il vantaggio. Su una rimessa laterale, Rigione si fa sorprendere da Volpe, che approfitta di un errore di posizionamento e si presenta davanti a Iannarilli, infilando la rete e portando i padroni di casa sull’1-0. Un colpo per l’Avellino, che ora è costretto a inseguire.

Proprio nei minuti di recupero, quando tutto sembra perduto, arriva la reazione. De Cristofaro, lanciato da una perfetta sponda di Gori, trova il tempo giusto e insacca il pallone del pareggio, regalando ai lupi un punto che ha il sapore della salvezza.

Il pareggio a Cerignola lascia l’Avellino con un po’ di amaro in bocca per non essere riuscito a sfruttare al meglio le occasioni avute, ma il punto ottenuto permette di non perdere terreno in vista della lotta per i playoff. Con il Monopoli che ha conquistato la vetta della classifica grazie alla vittoria sul Foggia, e il Benevento che recupererà la partita con il Potenza, i lupi restano nella parte alta della classifica, ma dovranno continuare a migliorare per non perdere ulteriore terreno.

Il prossimo impegno per l’Avellino sarà al Partenio, dove sabato prossimo affronterà la Cavese, un altro team che sta cercando di entrare nella zona playoff. Sarà un match fondamentale per consolidare la posizione in classifica e per dare continuità al risultato di Cerignola.

