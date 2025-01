Manfredonia. A partire dal 17 gennaio 2025, con l’apertura ufficiale dei festeggiamenti in concomitanza con la celebrazione di Sant’Antonio Abate, prende il via la 71^ edizione del Carnevale di Manfredonia.

Un evento che ogni anno coinvolge migliaia di cittadini e turisti, celebrando la tradizione, la cultura, e la vivacità della nostra città. Quest’anno, il Carnevale si arricchisce di un programma video esclusivo che andrà in onda su StatoQuotidiano.it, offrendo a tutti la possibilità di vivere l’atmosfera magica e festosa di Manfredonia comodamente da casa: “Finalmente, Carnevale (a Manfredonia)!”.

Il programma, a cura della solare presentatrice Stefania Consiglia Troiano, del vivace giovane presentatore Matteo Gelsomino e del dinamico reporter “sul campo” Nicola Rosciano, accompagnerà il pubblico alla scoperta di tutti gli aspetti più affascinanti e coinvolgenti del Carnevale Dauno. Ad occuparsi della regia video sarà il talentuoso e creativo videomaker Daniele Catalano, che catturerà con grande professionalità ogni momento magico di questo evento.

L’inizio della programmazione coinciderà con la festa di Sant’Antonio Abate, il 17 gennaio.

Questa festività è tradizionalmente legata al Carnevale di Manfredonia, come recita il detto popolare “Sant’Andunje, masckere e sune!”. Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia, ci ricorda che “un tempo, gruppi di maschere, sfidando i rigori della stagione invernale, sin dal primo pomeriggio di quel giorno scorrazzavano per le vie della città, ritmando le loro corse con schiamazzi, castagnole, tamburelli e compassi”.

Ogni puntata sarà un’immersione nelle molteplici facce del Carnevale di Manfredonia,

una delle manifestazioni più attese del Sud Italia, dalle sfilate dei carri allegorici che colorano le strade della città, ai balli che animano i quartieri, dalle maschere tradizionali alle creazioni dei maestri cartapestai, che con la loro arte danno vita a vere e proprie opere d’arte.

Non mancheranno approfondimenti sulla cucina e i sapori tipici della tradizione carnevalesca: dai piatti tipici ai dolci, passando per i ristoranti, trattorie e pasticcerie che ogni anno accolgono i visitatori con piatti genuini e gustosi.

I conduttori daranno voce a tutti i protagonisti di questa festa mostrando il volto più autentico della città, un luogo dove la tradizione si fonde con la modernità in un abbraccio che coinvolge tutta la comunità.

Il programma offrirà anche un’occasione unica per mettere in risalto la bellezza di Manfredonia, la sua storia millenaria e il suo patrimonio culturale e per scoprirne il suo lato più nascosto e affascinante, passando dai luoghi simbolo della città, come il Castello di Manfredonia.

Non perdetevi “Finalmente, Carnevale (a Manfredonia)!”, in onda su StatoQuotidiano.it a partire dal 17 gennaio. Viviamo insieme il Carnevale di Manfredonia come non l’avete mai visto prima!

Stefania, Matteo, Nicola e Daniele vi aspettano per raccontarvi, con passione, ogni sfumatura di questa meravigliosa festa. Il Carnevale di Manfredonia si prepara a conquistare il cuore di tutti!