Bari, 17 gennaio 2025 – Una lunga controversia tra i proprietari di un terreno a Manfredonia e il Comune si è conclusa con una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che ha determinato un risarcimento di oltre 2,2 milioni di euro in favore dei ricorrenti.

La decisione, presa dalla Prima Sezione Civile, ha messo fine a un annoso caso di occupazione illegittima da parte dell’amministrazione comunale.

I fatti

I proprietari del lotto, situato tra via Gargano e via Monte Barone, difesi in giudizio dagli avvocati Fischetti Pierpaolo, Bavaro Gabriele, avevano chiesto nel 2018 il permesso di costruire su un’area di 2.662 mq. Tuttavia, il Comune di Manfredonia aveva respinto la richiesta, sostenendo che il terreno fosse da decenni adibito a uso pubblico. Dopo il ricorso al TAR e al Consiglio di Stato, che avevano annullato il diniego comunale per assenza di un valido titolo giuridico, i proprietari hanno chiesto la restituzione dei terreni o un indennizzo tramite procedura di acquisizione sanante, ai sensi dell’articolo 42-bis del DPR 327/2001.

Nonostante l’inerzia iniziale, nel 2022 il Comune aveva emesso un decreto di acquisizione sanante per inglobare l’area nel proprio patrimonio. Tuttavia, la questione economica è rimasta oggetto del contendere, con i ricorrenti che hanno stimato il valore del risarcimento in 6,8 milioni di euro, contro una valutazione comunale ben più contenuta.

La sentenza

La Corte ha stabilito che il terreno in questione deve essere considerato edificabile, in linea con le prescrizioni urbanistiche vigenti. Ha respinto le tesi del Comune, che sosteneva la gratuità della cessione sulla base di vincoli risalenti al 1971, evidenziando l’assenza di una valida convenzione o atto giuridico a supporto.

L’indennizzo è stato determinato in 2.226.219,79 euro, comprensivi del valore commerciale, di un indennizzo forfettario e di ulteriori compensazioni patrimoniali. Inoltre, la Corte ha ordinato al Comune di depositare la somma presso la Cassa Depositi e Prestiti, con gli interessi legali calcolati dalla data del decreto sanante.

La sentenza sottolinea un principio fondamentale: l’acquisizione sanante obbliga la Pubblica Amministrazione a risarcire i proprietari in base al valore corrente dei beni, senza computare eventuali opere pubbliche realizzate. Inoltre, chiarisce che la trasformazione dei terreni a uso pubblico, senza un titolo valido, non costituisce trasferimento di proprietà.

Il Comune è stato condannato a pagare oltre 44.000 euro di spese legali ai ricorrenti, oltre ai costi della Consulenza Tecnica d’Ufficio, da ripartire equamente tra le parti. La Corte ha altresì evidenziato la resistenza infondata dell’amministrazione comunale, nonostante le sentenze precedenti avessero già chiarito l’illegittimità della situazione.