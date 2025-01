A seguire l’olio di oliva fatto all’estero e poi, ben distante quello di girasoli, di mais e di arachidi. A scattare una fotografia dei gusti dei consumatori è stata Coop Alleanza 3.0 che ha analizzato il giro d’affari nei suoi oltre 350 punti vendite.

A seguire nelle vendite l’olio d’oliva è quello di semi di girasole con 1,3 milioni di bottiglie (la metà a marchio Coop), seguito da mais con 525 mila confezioni e olio d’arachidi con 452mila. A questi si aggiungono i condimenti a base di olio d’oliva. Settantamila le bottiglie vendute: best seller quello al peperoncino (27mila 600), seguito da tartufo (12 mila) e basilico (7mila).

Coop Alleanza 3.0 ha anche organizzato una campagna per spiegare ai consumatori i benefici per la salute dell’olio evo, in particolare per quella di fegato e reni, che ha avuto l’adesione di quattro produttori – Pietro Coricelli, Costa d’Oro, Monini e Olitalia. Insieme hanno anche creato un fondo che ha garantito un contributo di diecimila euro ciascuno alla Fondazione Italiana Fegato e a Nefros-Ambiente.