Ludovico Vaccaro, otto anni di lotta alla criminalità e trasformazione del territorio

Dopo quasi otto anni alla guida della Procura di Foggia, Ludovico Vaccaro, 64 anni, si prepara a lasciare la sua terra natale per assumere l’incarico di Procuratore Generale a Lecce. Un’esperienza intensa e decisiva per il territorio della Capitanata, iniziata nel 2017 in uno dei momenti più drammatici della provincia: la strage mafiosa di San Marco in Lamis, costata la vita a due vittime innocenti, i fratelli Luigi e Aurelio Luciani. In questi anni, Vaccaro ha lavorato in prima linea per contrastare una criminalità diffusa e profondamente radicata, trasformando l’approccio e l’organizzazione nella lotta alle mafie del Foggiano. Oggi, il suo bilancio è un’eredità fatta di metodo, risultati e speranza per il futuro.

L’arrivo di Vaccaro coincise con la formazione della prima “squadra Stato”, un coordinamento tra le diverse istituzioni – Prefettura, Questura e Comando Provinciale dei Carabinieri – nato dall’urgenza di fronteggiare una criminalità aggressiva e violenta. “Sentivamo forte la responsabilità di dare risposte alla comunità. È stato un momento che ci ha uniti, non solo come istituzioni, ma anche come persone”, ha dichiarato Vaccaro. Da allora, il lavoro si è strutturato in una rete che ha visto la collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e un rafforzamento delle misure di contrasto, tra cui oltre cento interdittive antimafia e sei scioglimenti di comuni per infiltrazioni mafiose.

Tra i risultati più significativi, Vaccaro sottolinea l’aumento dei collaboratori di giustizia, passati da zero nel 2017 a 18, di cui 12 solo nel Gargano. “Questo dimostra che i mafiosi non si sentono più onnipotenti come prima. Spero che anche i giovani comprendano che la strada della criminalità non paga e che questo territorio può offrire loro alternative dignitose e gratificanti, come l’agricoltura e il turismo”. Vaccaro ha anche sottolineato l’importanza della percezione di sicurezza, elemento fondamentale per restituire fiducia ai cittadini. Tra le misure citate, l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza, che hanno un doppio ruolo: deterrente per i criminali e strumento di controllo per le forze dell’ordine. “La sicurezza percepita e quella reale si costruiscono insieme. Un territorio monitorato responsabilizza i cittadini e li rende partecipi”.

Nonostante i progressi, Vaccaro ammette che la strada è ancora lunga. “Avrei voluto un ufficio più efficiente, ma abbiamo sempre operato con un organico incompleto, sia tra i magistrati che tra gli amministrativi. Nonostante questo, ho potuto contare su una squadra straordinaria per impegno e capacità”. Tra le preoccupazioni più attuali, il fenomeno della microcriminalità, spesso legato a una povertà di valori e alla mancanza di educazione. “Abbiamo un problema di criminalità giovanile che va affrontato sul piano sociale e culturale. Serve l’impegno di tutti: famiglie, scuole, università e imprenditori”.

Nel lasciare la Procura, Vaccaro affida un messaggio alle diverse anime del territorio: agli imprenditori chiede coraggio per investire e creare opportunità; all’Università, un ritorno al ruolo propulsivo nel rinnovamento culturale; alla politica, un dialogo costruttivo per il bene comune; e alla stampa, di continuare a essere un presidio di legalità e controllo. “Il cambiamento richiede il contributo di tutti. Crederci fino in fondo è ciò che serve per scrivere il futuro di questa terra”, conclude Vaccaro.

