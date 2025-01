Manfredonia: approvato il progetto "Tre alberi per salvare il pianeta" - ph comune manfredonia

Manfredonia: approvato il progetto “Tre alberi per salvare il pianeta”

La città di Manfredonia compie un importante passo avanti nella lotta ai cambiamenti climatici, aderendo al progetto “Tre alberi per salvare il pianeta”. L’iniziativa, promossa dal Lions Club Manfredonia Sipontum e parte di un programma nazionale del Multi Distretto Lions Italiano, mira alla piantumazione di tre alberi per ogni socio del club, creando un “bosco diffuso” capace di compensare le emissioni di anidride carbonica e migliorare la qualità dell’ambiente.

Manfredonia: approvato il progetto “Tre alberi per salvare il pianeta”, poiché interamente finanziato dal Lions Club Manfredonia – Sipontum. Gli alberi saranno forniti dall’ARIF (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali) e troveranno dimora nel Parco Caritas Diocesano e in un’area comunale di rispetto cimiteriale.

Un impegno concreto per la sostenibilità

L’intervento non si limiterà alla semplice piantumazione, ma comprenderà anche la manutenzione delle piante per i primi due anni, assicurando le condizioni necessarie per una crescita sana e duratura. Questa iniziativa sottolinea l’importanza di azioni integrate per affrontare alcune delle principali sfide ambientali, tra cui il dissesto idrogeologico, le isole di calore urbane e il rischio di allagamenti. L’Amministrazione Comunale di Manfredonia dimostra ancora una volta la sua attenzione verso la sostenibilità ambientale e l’adattamento ai cambiamenti climatici, promuovendo una gestione innovativa e responsabile del verde pubblico.

Mariarita Valentino, assessora all’Ambiente del Comune di Manfredonia, che ha seguito da vicino tutte le fasi del progetto, ha dichiarato: “Questa iniziativa dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni e associazioni per realizzare azioni concrete in favore dell’ambiente. Siamo orgogliosi di contribuire al miglioramento della qualità della vita della nostra comunità attraverso un progetto che offre benefici tangibili, sia sul piano ecologico che sociale.”

Coinvolgimento della comunità e sensibilizzazione

Uno degli elementi centrali del progetto è il coinvolgimento attivo della comunità locale. Il protocollo d’intesa siglato con il Lions Club non solo garantisce la continuità delle azioni previste, ma pone anche le basi per una maggiore sensibilizzazione dei cittadini rispetto ai temi ambientali. Attraverso iniziative di educazione e partecipazione, si intende promuovere una consapevolezza diffusa e un senso di responsabilità condivisa verso il territorio.

Antonia Spagnuolo, Presidente del Lions Club Manfredonia Sipontum, ha espresso la sua soddisfazione: “Il progetto ‘Tre alberi per salvare il pianeta’ è una dimostrazione concreta del nostro impegno per la sostenibilità. Con il supporto delle istituzioni locali, possiamo lasciare un segno positivo per le generazioni future.” La Past President, Maridele Simone, ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e della visione condivisa che hanno reso possibile questa iniziativa.

Le dichiarazioni del Sindaco

Anche il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha accolto con entusiasmo il progetto, definendolo un’opportunità unica per rafforzare l’impegno della città verso un futuro sostenibile: “L’adesione al progetto ‘Tre alberi per salvare il pianeta’ conferma la nostra volontà di migliorare il benessere della comunità e la qualità dell’ambiente urbano. Attraverso questa iniziativa, vogliamo costruire un modello di città più verde, resiliente e inclusiva.”

Un passo verso il futuro

La realizzazione di un “bosco diffuso” rappresenta un segnale forte di impegno verso la salvaguardia ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici. Progetti come questo dimostrano che la collaborazione tra amministrazioni pubbliche, associazioni e cittadini è la chiave per affrontare le sfide globali, con soluzioni che partono dal locale.

Con l’approvazione di “Tre alberi per salvare il pianeta”, Manfredonia si conferma un esempio virtuoso di come sia possibile coniugare sviluppo sostenibile, rispetto per l’ambiente e benessere sociale. Questo è solo l’inizio di un percorso che mira a lasciare un’eredità verde e prospera alle future generazioni.