La comunità di Manfredonia è profondamente scossa dalla brutale uccisione di Noir, una cagnolona randagia amata e accudita da molti cittadini. Il tragico evento ha suscitato un’ondata di indignazione e solidarietà, portando all’organizzazione di un corteo in sua memoria.

Dettagli del Corteo

Il corteo in memoria di Noir è previsto per sabato 18 gennaio alle ore 17:00, con partenza da Piazza Marconi e proseguimento lungo Corso Manfredi. Gli organizzatori sono in attesa di conferma ufficiale da parte delle autorità competenti.

La Storia di Noir

Noir era una presenza familiare sotto il vallone di Pulsano, dove numerosi cittadini si prendevano cura di lei. La sua vita è stata tragicamente interrotta il 3 gennaio 2025, quando è stata brutalmente aggredita e abbandonata tra i rifiuti. Questo atto di crudeltà ha scatenato una forte reazione nella comunità, con richieste di giustizia e maggiore tutela per gli animali.

Reazioni della Comunità

La morte di Noir ha riacceso il dibattito sulla protezione degli animali randagi e sull’importanza di interventi concreti contro il randagismo e la violenza sugli animali. Molti cittadini hanno chiesto azioni immediate per prevenire che eventi simili possano ripetersi. Inoltre, l’ENPA di Manfredonia ha espresso sdegno collettivo per l’accaduto, invitando a non fare speculazioni politiche sulla vicenda.

Appello alla Partecipazione

Gli organizzatori del corteo sperano in una partecipazione massiccia da parte dei cittadini, dei volontari e di tutte le persone sensibili alla causa animale, per onorare la memoria di Noir e manifestare contro il maltrattamento e l’indifferenza verso gli animali innocenti.

La vicenda di Noir rappresenta un doloroso promemoria dell’importanza di proteggere e rispettare gli animali, e il corteo si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica affinché simili tragedie non si ripetano in futuro.