Manfredonia si appresta a vivere uno degli eventi più attesi dell’anno: il Carnevale. La manifestazione, celebre per le sue tradizioni e il coinvolgente mix di colori, musica e divertimento, si svilupperà in tre appuntamenti imperdibili, pronti ad animare le strade cittadine.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, la prima data da segnare sul calendario è domenica 23 febbraio, quando la festa prenderà il via nella mattinata con sfilate, spettacoli e l’immancabile atmosfera festosa che contraddistingue il Carnevale di Manfredonia.

Il secondo appuntamento sarà domenica 2 marzo, con nuove iniziative che coinvolgeranno grandi e piccoli, all’insegna della tradizione e del divertimento.

A chiudere in grande stile sarà la suggestiva Notte Colorata, prevista per sabato 8 marzo, quando il centro cittadino si trasformerà in un tripudio di luci, suoni e performance artistiche, regalando un’esperienza unica fino a tarda sera.

Conosciuto come uno dei Carnevali più affascinanti della Puglia, l’evento di Manfredonia è una vetrina di cultura, creatività e partecipazione collettiva, capace di attrarre visitatori da tutto il territorio regionale e oltre.

Non resta che prepararsi per vivere appieno questa festa che, come ogni anno, saprà sorprendere e regalare momenti indimenticabili.