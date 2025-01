Matteo Martino lotta per la vita, la comunità si stringe attorno alla famiglia

Una tragedia ha scosso la comunità locale domenica 12 gennaio, quando un grave incidente stradale ha coinvolto il giovane militare Matteo Martino. Nell’incidente, ha perso la vita il padre di Matteo e la sorella del giovane è rimasta gravemente ferita. Attualmente, Matteo è in coma farmacologico, lottando per la vita. La sorella è ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni restano critiche. In questi momenti di dolore e angoscia, la solidarietà della comunità cittadina si fa sentire forte e chiara.

Gli amici, i conoscenti e i cittadini hanno prontamente avviato una raccolta fondi per sostenere la famiglia Martino, un gesto di vicinanza e aiuto concreto in un momento di grande difficoltà. La raccolta fondi, diffusa attraverso i social network, ha lo scopo di supportare le spese funerarie e legali che la famiglia dovrà affrontare nei prossimi giorni. La risposta della comunità è stata immediata, con numerosi messaggi di solidarietà e donazioni che stanno arrivando da tutta la città. La famiglia Martino, duramente colpita dalla perdita e dalle gravi condizioni di Matteo, ha trovato conforto nel sostegno dei concittadini, che si uniscono per offrire una mano in questo momento di grande sofferenza.

Chi desidera contribuire può farlo tramite il link della raccolta fondi, che è stato reso disponibile online: https://www.gofundme.com/f/jxm7jc-aiutiamo-matteo-e-la-sua-famiglia. Ogni piccolo gesto di solidarietà è un aiuto prezioso per la famiglia in questo difficile cammino. La comunità continua a sperare e pregare per Matteo, augurandogli una pronta e completa guarigione, mentre si unisce nel dolore e nel sostegno a una famiglia che sta affrontando una perdita insostenibile e una battaglia per la vita del giovane militare.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it