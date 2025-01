Tre posticipi hanno chiuso il programma della giornata nel Girone C, portando a un cambio momentaneo al vertice della classifica. Ecco il resoconto completo.

Monopoli in vetta

In attesa del recupero tra Potenza e Benevento (in programma il 21 gennaio), il Monopoli si prende la testa del campionato grazie a una vittoria di misura contro un Foggia in emergenza. Il match al Veneziani si decide con un rigore trasformato da Nicolò Bruschi, dopo un tocco di mano di Da Riva.

Il Foggia ha sfiorato il pareggio con Sarr, mentre il nuovo acquisto Sylla – al debutto – è andato vicino al raddoppio centrando il palo. Per il Monopoli, si tratta della quinta vittoria consecutiva, allungando una striscia di 15 risultati utili. Bruschi, protagonista indiscusso, ha segnato il suo quinto gol nelle ultime cinque partite.

Con questa vittoria, il Monopoli sale a 44 punti, scavalcando il Benevento (fermo a 43, ma con una partita in meno).

Cerignola e Avellino: pari nel big match

Nel big match della giornata, Cerignola e Avellino si dividono la posta in palio. Al Monterisi, il match termina 1-1 grazie al gol in extremis di De Cristofaro al 94’, che risponde al vantaggio iniziale di Volpe, al suo primo centro con la nuova maglia. Per l’Avellino, guidato da Biancolino, arriva così un punto che mantiene intatta l’imbattibilità del 2025.

La Cavese si avvicina ai playoff

La Cavese conquista tre punti fondamentali superando di misura il Giugliano nel derby campano. Il gol decisivo arriva dai piedi di Sorrentino, che timbra il suo secondo centro consecutivo, avvicinando la squadra alla zona playoff.