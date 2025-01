Monte Sant’Angelo intitola una via a Don Ciccio Accarrino

Monte Sant’Angelo si prepara a rendere omaggio a una figura di grande valore spirituale e sociale, intitolando una via alla memoria di Don Francesco Paolo Accarrino, conosciuto affettuosamente come Don Ciccio. La cerimonia di intitolazione si terrà sabato 18 gennaio 2025, in un evento che unisce la comunità locale nella commemorazione di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della Chiesa e dei fedeli. L’appuntamento si svolgerà nei pressi della Chiesa dell’Immacolata Concezione, un luogo simbolico che richiama l’importanza di Don Ciccio nella vita religiosa e civile del paese. La cerimonia avrà inizio alle 18.00 con una Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Padre Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, che guiderà i presenti in un momento di riflessione e preghiera in memoria del sacerdote.

Subito dopo, alle ore 19.15, si terrà la cerimonia di intitolazione ufficiale della via, con la scopertura della nuova targa che porterà il nome di Don Ciccio Accarrino. Questo gesto simbolico rappresenta non solo un riconoscimento al suo operato, ma anche il desiderio di mantenere viva la sua memoria nelle generazioni future. Don Ciccio Accarrino, scomparso qualche anno fa, è stato una figura di riferimento per la comunità di Monte Sant’Angelo, amato per il suo impegno pastorale e la sua dedizione agli altri. La sua opera ha lasciato un’impronta profonda, non solo sul piano spirituale, ma anche nel tessuto sociale del paese. La sua vita è stata un esempio di fede, di solidarietà e di amore per il prossimo, valori che oggi trovano una nuova forma di riconoscimento con l’intitolazione di una via in suo onore.

La cerimonia sarà un’occasione di raccoglimento e di comunità, che vedrà la partecipazione di familiari, amici e fedeli, ma anche delle autorità locali che con questo gesto intendono celebrare il lascito spirituale e umano di Don Ciccio. L’intitolazione della via sarà, quindi, non solo un atto simbolico, ma un segno tangibile del legame profondo che unisce Don Accarrino alla sua terra e alla sua gente. La comunità di Monte Sant’Angelo, insieme alla diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, rinnova così il suo tributo a una figura che ha rappresentato una guida spirituale e morale per tanti, mantenendo viva la memoria di un uomo che ha saputo toccare i cuori e trasformare la vita dei suoi concittadini.