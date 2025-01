Omicidio Traiano a Foggia, pene riviste per Tufo e Consalvo

La Corte d’Appello di Bari ha emesso la sentenza di secondo grado nel processo per l’omicidio di Francesco Traiano, il tabaccaio 38enne gravemente ferito durante una rapina nella sua attività in via Guido Dorso a Foggia, il 17 settembre 2020, e deceduto dopo 22 giorni di coma. Il caso, riesaminato su indicazione della Corte di Cassazione, che a maggio 2024 aveva disposto un nuovo processo per valutare eventuali riduzioni di pena, si è concluso con la conferma di due condanne e la riduzione di altre due. Complessivamente, sono stati inflitti 77 anni di carcere ai quattro imputati.

Confermati i 30 anni di reclusione per Antonio Bernardo, 27 anni, ritenuto responsabile di omicidio volontario, rapina, ricettazione e incendio dell’autovettura utilizzata per il colpo. Ridotta invece da 25 a 20 anni la pena per Antonio Pio Tufo, 24 anni, imputato per omicidio volontario, rapina e ricettazione. Analoga riduzione – da 27 a 20 anni – è stata decisa per Christian Consalvo, accusato di concorso in omicidio e rapina. Confermata, invece, la condanna a 7 anni di reclusione per Simone Pio Amorico, 25 anni, giudicato colpevole di rapina e concorso nell’incendio dell’auto utilizzata per la fuga.

Nell’inchiesta figura anche Antonio Colucci, considerato l’esecutore materiale dell’omicidio. All’epoca dei fatti minorenne, Colucci è stato condannato a 16 anni di carcere per omicidio, rapina, furto dell’autovettura e spaccio di sostanze stupefacenti. La rideterminazione delle pene è frutto della decisione della Cassazione di riesaminare il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, valutando eventuali sconti di pena. Una decisione che ha inciso sulle condanne di Tufo e Consalvo, portando a una riduzione complessiva di 12 anni rispetto alle sentenze di primo grado.

L’omicidio di Francesco Traiano ha scosso profondamente la comunità foggiana, sollevando un forte dibattito sulla sicurezza e sulla necessità di contrastare la criminalità organizzata. Con queste sentenze, si conclude un capitolo giudiziario importante per il territorio, in attesa dell’eventuale ricorso in Cassazione da parte della difesa.

