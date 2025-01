Il commissario straordinario dell’Ordine degli psicologi, Giuseppe Luigi Palma, commenta l’approvazione della delibera che destina fondi importanti per il sostegno psicologico nelle scuole pugliesi.

“È un’iniziativa che segna un passo fondamentale per il benessere psicologico dei nostri giovani, delle loro famiglie e del personale scolastico. Una risposta concreta ai crescenti bisogni di supporto emotivo e mentale nelle comunità scolastiche”. È il commento del commissario straordinario dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, Giuseppe Luigi Palma, in merito all’approvazione da parte della Giunta regionale della delibera, pubblicata ieri, 13 gennaio, che destina fondi importanti per servizi di sostegno, prevenzione e promozione del benessere psicologico rivolti agli alunni, agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico. Per l’anno scolastico in corso e per quello successivo, le scuole di ogni ordine e grado con sede in Puglia potranno beneficiare di contributi regionali per l’attivazione di servizi psicologici.

“L’intervento regionale – continua Palma – riconosce l’importanza di integrare i professionisti psicologi nei percorsi educativi, favorendo un ambiente di apprendimento più sereno e produttivo. Non solo si tratta di una risposta alle difficoltà individuali, ma anche di un investimento sulla salute mentale collettiva, promuovendo prevenzione, sostegno e cura del benessere psicologico in una fascia di età cruciale”. L’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia è, come sempre, pronto a collaborare attivamente con le istituzioni per garantire che questo progetto venga realizzato nel miglior modo possibile, assicurando che gli psicologi coinvolti possiedano la formazione e l’esperienza necessarie per rispondere efficacemente ai bisogni dei ragazzi e delle loro famiglie. “Desidero pertanto ringraziare l’Assessore alle Politiche per il Lavoro, Istruzione e Formazione, il professor Sebastiano Leo, che ha reso possibile, con competente disponibilità e sensibilità, il raggiungimento di questo importante risultato attraverso la sinergia tra Regione Puglia, Ordine degli Psicologi, Università ed Ufficio scolastico regionale” conclude lo psicologo. “Siamo convinti che il coinvolgimento di psicologi nelle scuole non solo aiuterà a ridurre il disagio psicologico, ma contribuirà a creare una cultura della salute mentale che deve essere coltivata sin dalla giovane età”.