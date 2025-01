Scomparsa Riccardo Branchini, la mamma: “Una donna gli offrì un passaggio due giorni dopo”

Riccardo Branchini, un ragazzo di 19 anni originario di Acqualagna, nelle Marche, è scomparso ormai da tre mesi. La sua famiglia lo cerca da quando, il 12 ottobre, il giovane si è allontanato da casa a bordo della sua auto senza più fare ritorno.

Nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine, le indagini non hanno portato a risultati concreti. Per escludere l’ipotesi di un suicidio, i sommozzatori hanno ispezionato la diga del Furlo, l’ultimo luogo dove Riccardo era stato avvistato con la sua vettura, senza però trovare alcuna traccia del giovane.

Secondo le ricostruzioni, Riccardo avrebbe parcheggiato l’auto vicino al faro prima di sparire nel nulla. Gli investigatori avevano ipotizzato che potesse essersi gettato nella diga, ma il suo corpo non è mai stato trovato.

“Fortunatamente,” dice la madre, Federica Pambianchi. “Prima di sparire, Riccardo ha lasciato una lettera. La lettera è sotto sequestro, ma conosco solo la sua ultima frase: ‘Con o senza di me’. Il dubbio che possa essersi gettato mi tormenta, vive nel mio cuore di madre. Non ho certezze, ma l’idea di immaginarlo vivo mi conforta, anche se questo vivere sospesi è un supplizio per me.”

Federica si interroga su cosa possa aver spinto suo figlio ad allontanarsi. “Non so cosa lo abbia portato a farlo. Ultimamente lo vedevo spento, ma pensavo fosse dovuto al lavoro che aveva appena iniziato. Era un ragazzo che stava cercando la sua indipendenza e, anche se mi aveva detto di voler vivere da solo, non avrei mai cercato di fermarlo.”

Riccardo aveva espresso sentimenti di esclusione verso i suoi amici. “Mi hanno confermato che aveva avuto una discussione con loro la sera della sua scomparsa, ma non credo che questo sia stato il motivo per cui sia sparito.”

La madre ha ricevuto numerose segnalazioni su presunti avvistamenti di Riccardo, ma senza foto è stato difficile verificarli. “Il silenzio di questi tre mesi è innaturale. Riccardo non ci avrebbe mai lasciato senza una telefonata. Il fatto che non si sia fatto sentire per tutto questo tempo significa che c’è qualcosa di lui che non conosco.”

Una lettera trovata nella sua stanza, ora sotto sequestro, sembra essere un addio. “Non so cosa ci fosse scritto, ma la frase finale mi fa pensare che fosse un saluto. Quella lettera mi fa riflettere.”

Nonostante le ricerche nella diga, il corpo di Riccardo non è stato trovato. “I sommozzatori hanno fatto un ottimo lavoro, ma il dubbio rimane. Il mio cuore di madre non riesce a smettere di sperare.”

L’ultimo avvistamento segnalato è arrivato da Bologna, ma la madre non è sicura che fosse davvero lui. “La foto è stata scattata da lontano, non si vedeva bene il viso. Se fosse stato davvero lui, avremmo ricevuto altre segnalazioni in questi mesi.”

Federica non esclude che Riccardo possa essere fuggito all’estero. “Poco tempo fa, una donna mi ha detto di avergli dato un passaggio in Svizzera, da Melide a Lugano, due mesi e mezzo fa. Non aveva foto di lui, ma ha detto che avevano scattato un selfie insieme.”

Riccardo potrebbe essere andato in Svizzera, ma la madre non esclude altre destinazioni. “Poteva anche essere diretto in Olanda o in Irlanda. Durante l’Erasmus è stato a Dublino, ha conosciuto molte persone. Abbiamo provato a contattare l’agenzia con cui lavorava, ma non abbiamo avuto notizie.”

Il telefono e il computer di Riccardo sono sotto sequestro, nella speranza che emergano nuovi indizi. “Riccardo, se leggi queste parole, sappi che ti aspettiamo. Anche solo una telefonata per sapere che stai bene sarebbe un sollievo. Se non vuoi tornare, accetteremo la tua decisione. L’importante è che tu stia bene. Viviamo nell’angoscia e nella tristezza.”

Federica spera che un giorno Riccardo le scriva: “Mamma, sto bene, ma voglio rimanere dove sono”. “Non interferirò. La tua scomparsa è uno shock che mi addolora ogni giorno di più.”

Se Riccardo teme il rumore mediatico o eventuali ritorsioni, la madre lo rassicura: “Non devi avere paura. Non succederà nulla. Siamo solo felici di riaverti con noi, di poterti riabbracciare.”

Lo riporta FanPage.