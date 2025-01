Si è spento a 94 anni Furio Colombo, famoso giornalista e politico

Furio Colombo è morto questa mattina all’età di 94 anni. La notizia è stata diffusa dalla sua famiglia. Colombo è stato un giornalista di grande rilievo, inviato per la Rai, editorialista de La Repubblica, direttore de L’Unità, fondatore de Il Fatto Quotidiano, oltre ad aver ricoperto il ruolo di parlamentare per tre legislature con i Ds, l’Ulivo e il Pd, fino al 2013.

Originario della Valle d’Aosta, si laureò in giurisprudenza a Torino e, negli anni Cinquanta, iniziò a svolgere un’attività parallela tra la professione di avvocato e la partecipazione alla realizzazione di programmi culturali per la Rai, lavorando al fianco di Umberto Eco, Gianni Vattimo e Piero Angela, prima di intraprendere la carriera giornalistica.

La famiglia ha reso noto che “Nella mattinata di oggi è deceduto all’età di 94 anni Furio Colombo, assistito dalla moglie Alice e dalla figlia Daria”. I funerali si terranno domani, mercoledì 15 gennaio, alle ore 15 al Cimitero Acattolico di Roma.

Il comunicato della famiglia sottolinea l’intensa carriera giornalistica di Colombo, che lo ha visto come inviato Rai e corrispondente dagli Stati Uniti, editorialista di Repubblica, direttore de L’Unità, e fondatore de Il Fatto Quotidiano. Inoltre, ha ricoperto incarichi di rilievo come parlamentare per tre legislature e ha svolto un’importante attività culturale, scrivendo testi letterari e cinematografici. Ha anche diretto per tre anni l’Istituto di Cultura di New York ed è stato titolare di una cattedra alla Columbia University. Tra i suoi incarichi aziendali, ha lavorato per Olivetti e come rappresentante della Fiat negli Stati Uniti.

Lo riporta FanPage.