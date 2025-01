Allianz Pazienza: parte da Ravenna una settimana coast-to-coast

Turno infrasettimanale per la Cestistica Città di San Severo impegnata in un doppio impegno esterno giovedì a Ravenna e domenica a Piombino.

GLI AVVERSARI, che espugnarono il Palacastellana di una lunghezza in un dubbiosissimo finale, viaggiano a 12 punti in classifica (due in meno della Cestistica) con una striscia aperta di cinque sconfitte consecutive.

I bizantini sono organizzati con un sistema di gioco corale che porta costantemente tutto il quintetto in doppia cifra ed hanno chiamato a raccolta il proprio pubblico per una gara di capitale rilevanza per i loro destini.

I NERI affronteranno l’ex squadra di coach Massimo Bernardi con la sete di vendetta per il match di andata,

ma anche con l’obiettivo ancora più concreto di incrementare il vantaggio in classifica e proseguire la striscia vincente. Inutile dire che il “2” potrebbe segnare una svolta notevole per il prosieguo del campionato.

GLI ARBITRI: DE RICO MATTIA di VENEZIA (VE) e

GALLO STEFANO di MONSELICE (PD)

APPUNTAMENTO giovedì 16 gennaio alle ore 20.30 presso il Palazzetto “Angelo Costa” di Ravenna con diretta streaming LNP PASS.

Umberto d’Orsi