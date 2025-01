Bando per il reclutamento di 3246 Allievi Agenti nella Polizia Penitenziaria. Tutti i dettagli

Il Ministero della Giustizia ha indetto, con decreto dirigenziale del 10 gennaio 2025, un bando per il reclutamento di un totale di 3246 Allievi Agenti da inserire nei ruoli maschili e femminili del Corpo di Polizia Penitenziaria. Di questi, 2952 posti sono destinati agli uomini e 294 alle donne, con una suddivisione specifica che prevede 1947 posti riservati ai Volontari in Ferma Iniziale (VFI), ai Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1) e ai Volontari in Ferma Prefissata quadriennale (VFP4).

Il concorso riservato a queste categorie prevede la selezione di 1771 uomini e 176 donne, con la condizione che i Volontari in servizio siano in attivo da almeno sei mesi alla data di scadenza del bando. Per i Volontari in congedo, che abbiano terminato la ferma annuale o quadriennale, è previsto un numero complessivo di 1947 posti. Oltre a questa riserva, il concorso si estende anche ai cittadini italiani che soddisfano i requisiti richiesti dal bando. Per questa sezione, sono previsti 1299 posti (1181 per uomini e 118 per donne), destinati a chi non appartiene alle categorie di Volontari sopra menzionate.

Modalità di Partecipazione

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online, attraverso il Portale Unico di Reclutamento, tramite la piattaforma informatica InPa. Il periodo di iscrizione va dal 16 gennaio al 14 febbraio 2025, con la scadenza per la presentazione delle domande fissata per il 14 febbraio. Il concorso rappresenta una grande opportunità per entrare a far parte del Corpo di Polizia Penitenziaria, una delle istituzioni chiave per la gestione e sicurezza delle strutture carcerarie italiane.

Chi fosse interessato a candidarsi può consultare il bando per tutte le informazioni dettagliate sui requisiti e sulle modalità di partecipazione.